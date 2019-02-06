Премиальная Black Edition
- ставка 25,9% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 4 900 ₽
- бонусная программа
- Mastercard World Black Edition
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
- Для путешествий
- Другое
Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "спасибо" за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах, а также на сайтах порталах Программы: "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 бонус = 1 рублю скидки. В зависимости от уровня привилегий в Программе клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:
- 10% от оплаты на "АЗС" и за поездки на Gett и Яндекс.Такси (макс. 1 000 баллов);
- 5% от операций оплаты в кафе и ресторанах (макс. 2 000 баллов);
- 1,5% за покупки в супермаркетах;
- 0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);
- дополнительные бонусы "спасибо" начисляются в зависимости от уровня привилегий клиента в Программе
срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются
3%, мин. 390 руб.
3%, мин. 390 руб.
4%, мин. 390 руб.
4%, мин. 390 руб.
- неустойка при пропуске платежа - 36% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- экстренная выдача наличных за рубежом - бесплатно
- операции оплаты товаров и услуг
5% от суммы основного долга
- справка 2-НДФЛ
справка по форме предприятия-работодателя - только для служащих государственных учреждений, в которых установлены ограничения на предоставление своим работникам справок по форме 2-НДФЛ; справка о размере пенсии из ПФР или другого государственного органа, выплачивающего пенсию - для пенсионеров
- не требуется
- не требуется
- бесплатное СМС-информирование;
- крупная сумма кредитного лимита;
- бонусная программа
- льготный период только на покупки;
- дополнительные карты не выпускаются
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-55-50 — единая справочная служба900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон из всех регионов России