Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3% Снятие наличных в ПВН банка 3% Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 200 руб.

3% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 200 руб.

3% в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям 50 000 руб. - в день, 100 000 руб. - в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;

конвертация - по курсу банка;

комиссия за несвоевременное погашение задолженности - 36,5% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 20 000 до 50 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 27% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 300 руб. минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;

бесплатное СМС-информирование;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

подтверждение дохода не требуется Минусы небольшая сумма кредитного лимита;

крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / кассах сторонних банков Дата актуализации 06.02.2019 11:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.