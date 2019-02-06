Форштадт — Московский офис, кредитная карта Все кредитные карты банка
Альтернативасистемы Мир
Основные характеристики
- ставка от 23% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Мир
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4%, мин. 200 руб.
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4%, мин. 200 руб.
- 0% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
600 000 руб. в день, 1 200 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;
- конвертация - по курсу банка;
- комиссия за несвоевременное погашение задолженности - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 600 000 ₽
Льготный период
нет
Проценты за кредит
от 23% до 24%
процентная ставка 23% годовых применяется для следующих категорий заемщиков: работники бюджетной сферы: органы государственного управления и контроля, армия, правоохранительные структуры, суды, учреждения культуры, науки, образования, здравоохранения и иные организации, деятельность которых финансируется из федерального, регионального или местного бюджетов; сотрудники государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных компаний, государственных корпораций, государственных (муниципальных) учреждений (автономных, бюджетных, казенных); заемщики, находящиеся на пенсионном обеспечении по возрасту или по выслуге лет; для прочих клиентов - 24% годовых
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
предоставление справок о доходах требуется для военных и сотрудников МВД, по остальным категориям заемщиков банк запрашивает данные о доходах самостоятельно
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- крупная сумма кредитного лимита;
- отсутствие комиссии за снятие средств в банкоматах / кассах банка;
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- отсутствует льготный период;
- крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / кассах сторонних банков
Дата актуализации
06.02.2019 11:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Альтернатива» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт» – Московский офис
- Адрес
- 119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1
- Сайт
- www.forshtadt.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 100-22-08 — единая справочная служба