Проценты за кредит

процентная ставка 23% годовых применяется для следующих категорий заемщиков: работники бюджетной сферы: органы государственного управления и контроля, армия, правоохранительные структуры, суды, учреждения культуры, науки, образования, здравоохранения и иные организации, деятельность которых финансируется из федерального, регионального или местного бюджетов; сотрудники государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных компаний, государственных корпораций, государственных (муниципальных) учреждений (автономных, бюджетных, казенных); заемщики, находящиеся на пенсионном обеспечении по возрасту или по выслуге лет; для прочих клиентов - 24% годовых

от 23% до 24%