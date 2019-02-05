Обслуживание карты

Тип карты

Visa Platinum

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave)

Cash Back 5 - 20% за покупки у партнеров программы

Использование собственных средств возможно

Выпуск и годовое обслуживание 2 000 ₽

Выпуск и годовое обслуживание 35 $

Выпуск и годовое обслуживание 35 €

Снятие наличных в банкоматах банка 0% за счет собственных средств;

3,9%, мин. 390 руб. за счет кредита

Снятие наличных в ПВН банка 0% за счет собственных средств;

3,9%, мин. 390 руб. за счет кредита

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 200 руб. за счет собственных средств;

3,9%, мин. 390 руб. за счет кредита

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. за счет собственных средств;

3,9%, мин. 390 руб. за счет кредита

Лимиты по операциям выдача наличных: до 300 000 руб. в день, до 750 000 руб. в месяц (не подлежит увеличению), но не более 6 операций в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0% за счет собственных средств;

3,9%, мин. 10 долл. за счет кредита

Снятие наличных в ПВН банка 0% за счет собственных средств;

3,9%, мин. 10 долл. за счет кредита

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. за счет собственных средств;

3,9%, мин. 10 долл. за счет кредита

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл.. за счет собственных средств;

3,9%, мин. 10 долл. за счет кредита

Лимиты по операциям выдача наличных: до 4 000 долл. в день, до 15 000 долл. в месяц (не подлежит увеличению), но не более 6 операций в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0% за счет собственных средств;

3,9%, мин. 10 евро за счет кредита

Снятие наличных в ПВН банка 0% за счет собственных средств;

3,9%, мин. 10 евро за счет кредита

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро за счет собственных средств;

3,9%, мин. 10 евро за счет кредита

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 евро за счет собственных средств;

3,9%, мин. 10 евро за счет кредита

Лимиты по операциям выдача наличных: до 4 000 евро в день, до 15 000 евро в месяц (не подлежит увеличению), но не более 6 операций в день