на выбор предлагается одна из следующих программ лояльности в рамках которой начисляются бонусы за безналичные покупки (при подключении к данной программе начисление cash back не производится):

универсальные мили - до 2 миль за каждые 100 руб. (можно потратить на покупку авиа и ж/д билетов, бронирование отелей или авто);

S7 Priority - начисляется 1,5 мили за каждые 60 руб.;

клуб Перекресток - до 15 баллов за 100 руб.;

М. бонус - до 1,5 бонусных рублей за каждые 100 руб.;

Одноклассники - до 1,5 Оков за каждые 100 руб.;

АльфаБАЛЛЫ - до 1,5 а-баллов за каждые 100 руб.;

Клуб 36,6 - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;

Горздрав - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;

Пятерочка - до 15 баллов за каждые 100 руб.;

накопленные баллы можно использовать в соответствии с правилами выбранной бонусной программы