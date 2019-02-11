Ак Барс, кредитная карта Все кредитные карты банка
Emotion
Mastercard World «Ак Барс Emotion» — Ак Барс
Основные характеристики
- ставка от 17,9% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание от 0 до 2 189 ₽
- cash back до 1,25%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard World
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
- бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению предоставляется в городах: Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск;
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 1,25%
- 1% при сумме покупок до 20 000 руб. в месяц;
- 1,25% - свыше 20 000 руб. за месяц;
- макс. - 4 000 руб. в мес.
Бонусы
- Для путешествий
- Супермаркеты
- Другое
на выбор предлагается одна из следующих программ лояльности в рамках которой начисляются бонусы за безналичные покупки (при подключении к данной программе начисление cash back не производится):
- универсальные мили - до 2 миль за каждые 100 руб. (можно потратить на покупку авиа и ж/д билетов, бронирование отелей или авто);
- S7 Priority - начисляется 1,5 мили за каждые 60 руб.;
- клуб Перекресток - до 15 баллов за 100 руб.;
- М. бонус - до 1,5 бонусных рублей за каждые 100 руб.;
- Одноклассники - до 1,5 Оков за каждые 100 руб.;
- АльфаБАЛЛЫ - до 1,5 а-баллов за каждые 100 руб.;
- Клуб 36,6 - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;
- Горздрав - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;
- Пятерочка - до 15 баллов за каждые 100 руб.;
накопленные баллы можно использовать в соответствии с правилами выбранной бонусной программы
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 2 189 ₽
со 2-го года: 0-2 388 руб.
по 199 руб. в месяц, плата не взимается в первый месяц и далее при сумме покупок от 15 000 руб. или при отсутствии задолженности и расходных / приходных операций
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% до 10 000 руб. в месяц, 3,9%, мин. 300 руб. свыше 10 000 руб. в месяц - за счет кредитных средств;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% до 10 000 руб. в месяц, 3,9%, мин. 300 руб. свыше 10 000 руб. в месяц - за счет кредитных средств;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% до 10 000 руб. в месяц , 3,9%, мин. 300 руб. свыше 10 000 руб. в месяц - за счет кредитных средств;
- 0% при снятии до 50 000 руб. в месяц, 2%, мин. 300 руб. свыше 50 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% до 10 000 руб. в месяц, 3,9%, мин. 300 руб. свыше 10 000 руб. в месяц - за счет кредитных средств;
- 0% до 50 000 руб. в месяц, 2%, мин. 300 руб. свыше 50 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
150 000 руб. - в день, 750 000 руб. - в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование пакет "Максимум"- 59 руб., пакет "Эконом" - 30 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца;
- неустойка за наличие пропущенных платежей - 20% годовых;
- неустойка за несвоевременный или неполный возврат кредитаи/или процентов за пользование кредитом - 36,5% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- изменение ПИН-кода - 50 руб.;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1,25% от суммы операции
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 31 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 17,9% до 32,5%
17,9%-32,5% годовых - по операциям безналичной оплаты товаров и услуг; 26,6%- 32,5% годовых - по операциям снятия наличных
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 62 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие cash back или бонусной программы (на выбор);
- возможность отмены платы за обслуживание карты при выполнении требования банка об обороте;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- отсутствие комиссии за снятие кредитных средств в сумме до 10 000 руб. в месяц в банкоматах и кассах банка и сторонних банков;
- отсутствие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах и кассах банка;
- отсутствие комиссии за снятие собственных средств в сумме до 50 000 руб. в месяц в банкоматах и кассах сторонних банков;
- наличие транспортного приложения
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств в сумме свыше 10 000 руб.;
- крупная комиссия за СМС-информирование
Дата актуализации
11.02.2019 09:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Emotion» в 93 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
- Сайт
- www.akbars.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
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8 800 200-53-03 — единая справочная служба