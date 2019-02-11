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Карта рассрочки Свобода
Visa Instant Issue «Карта рассрочки Свобода» — Хоум Кредит Банк
Основные характеристики
- карта рассрочки
- ставка от 0%
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 51 дня
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Unembossed Non-Personalized
- Visa Unembossed
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Карта рассрочки
рассрочка до 12 месяцев на покупки у партнеров;
возможно увеличение срока рассрочки на 6 или 10 месяцев у партнеров программы;
снятие наличных не предусмотрено
в течение первых 3-х месяцев использования карты на все покупки вне партнерской сети - 3 месяца рассрочки (акция до 14.02.2019);
при совершении покупок у партнеров (кроме "Эльдорадо") в рамках акции в периоды с 12 февраля по 14 февраля 2019, с 21 февраля по 23 февраля 2019, с 6 марта по 8 марта 2019 срок действия рассрочки на данные операции будет увеличен до 6 месяцев (если у партнера установленный срок рассрочки более 6 месяцев, то срок рассрочки не меняется)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 99 руб. в месяц, начиная с третьего;
- ежемесячное подключение к программе "Свобода+" (включает опции "Пропуск платежа" и "Отказ от взыскания") - 0,99% от задолженности (мин. 99руб., макс. 499 руб.);
- штраф за каждый факт просрочки минимального платежа - 590 руб.;
- опция "Плюс 6" (увеличение срока рассрочки на 6 месяцев) - 6% от суммы покупки, опция "Плюс 10" - 10% от суммы покупки
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 300 000 ₽
до 150 000 руб. из лимита - на покупки вне партнерской сети
Льготный период
до 51 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 0% до 34,9%
0% - при погашении в рассрочку; 17,9% или 34,9% годовых - проценты на сумму покупок не у партнёров
Погашение кредита
два платежа: минимальный - все платежи по рассрочкам в этом месяце + 7% от покупок вне сети партнера, рекомендованный - все платежи по рассрочкам в этом месяце + полная стоимость покупок не у партнёра; если не заплатить рекомендованный платёж, будут начислены проценты на сумму покупок не у партнёров (а не на весь лимит)
Требования и документы
Возраст
от 18 до 70 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- рассрочка до 12 месяцев у партнеров;
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- бесплатная доставка карты курьером
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования
Особые ограничения
- снятие наличных с карты не предусмотрено;
- рассрочка действует на покупки у партнеров банка, на покупки вне партнерской сети предоставляется льготный период до 51 дня
Дата актуализации
11.02.2019 16:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
- Адрес
- 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
- Сайт
- www.homecredit.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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