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Карта рассрочки Свобода

Visa Instant Issue «Карта рассрочки Свобода» — Хоум Кредит Банк
Основные характеристики
  • карта рассрочки
  • ставка от 0%
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 51 дня
  • годовое обслуживание 0 ₽
Оформить карту
822 заявки за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Unembossed Non-Personalized
  • Visa Unembossed
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Карта рассрочки

рассрочка до 12 месяцев на покупки у партнеров;

возможно увеличение срока рассрочки на 6 или 10 месяцев у партнеров программы;

снятие наличных не предусмотрено

в течение первых 3-х месяцев использования карты на все покупки вне партнерской сети - 3 месяца рассрочки (акция до 14.02.2019);

при совершении покупок у партнеров (кроме "Эльдорадо") в рамках акции в периоды с 12 февраля по 14 февраля 2019, с 21 февраля по 23 февраля 2019, с 6 марта по 8 марта 2019 срок действия рассрочки на данные операции будет увеличен до 6 месяцев (если у партнера установленный срок рассрочки более 6 месяцев, то срок рассрочки не меняется)

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 99 руб. в месяц, начиная с третьего;
  • ежемесячное подключение к программе "Свобода+" (включает опции "Пропуск платежа" и "Отказ от взыскания") - 0,99% от задолженности (мин. 99руб., макс. 499 руб.);
  • штраф за каждый факт просрочки минимального платежа - 590 руб.;
  • опция "Плюс 6" (увеличение срока рассрочки на 6 месяцев) - 6% от суммы покупки, опция "Плюс 10" - 10% от суммы покупки
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 300 000 ₽
до 150 000 руб. из лимита - на покупки вне партнерской сети
Льготный период
до 51 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 0% до 34,9%
0% - при погашении в рассрочку; 17,9% или 34,9% годовых - проценты на сумму покупок не у партнёров
Погашение кредита
два платежа: минимальный - все платежи по рассрочкам в этом месяце + 7% от покупок вне сети партнера, рекомендованный - все платежи по рассрочкам в этом месяце + полная стоимость покупок не у партнёра; если не заплатить рекомендованный платёж, будут начислены проценты на сумму покупок не у партнёров (а не на весь лимит)
Требования и документы
Возраст
от 18 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • рассрочка до 12 месяцев у партнеров;
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • бесплатная доставка карты курьером
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирования
Особые ограничения
  • снятие наличных с карты не предусмотрено;
  • рассрочка действует на покупки у партнеров банка, на покупки вне партнерской сети предоставляется льготный период до 51 дня
Дата актуализации
11.02.2019 16:53
Оформить карту
822 заявки за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Карта рассрочки Свобода» в 138 городах России
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Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Адрес
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
Сайт
www.homecredit.ru
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Телефоны
(495) 785-82-22