рассрочка до 12 месяцев на покупки у партнеров;

возможно увеличение срока рассрочки на 6 или 10 месяцев у партнеров программы;

снятие наличных не предусмотрено

в течение первых 3-х месяцев использования карты на все покупки вне партнерской сети - 3 месяца рассрочки (акция до 14.02.2019);

при совершении покупок у партнеров (кроме "Эльдорадо") в рамках акции в периоды с 12 февраля по 14 февраля 2019, с 21 февраля по 23 февраля 2019, с 6 марта по 8 марта 2019 срок действия рассрочки на данные операции будет увеличен до 6 месяцев (если у партнера установленный срок рассрочки более 6 месяцев, то срок рассрочки не меняется)