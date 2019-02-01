Обслуживание карты Тип карты

Мир Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Samsung Pay Бонусы Заправки программа лояльности BP Club: начисление бонусных баллов за оплату на заправках ВР согласно статусам участников Green, Gold, Platinum - 1/2/3 балла соответственно за 100 руб. (1 балл = 1 рубль), срок действия баллов - 36 месяцев с момента их начисления, оплатить баллами можно до 100% стоимости покупки: 2/4/6 балла за покупку товаров в магазине МАЗК ВР на 100 руб.;

за покупки на заправках BP до 25 000 руб. за каждые 100 руб. начисляется 1 балл, от 25 000 до 50 000 руб. - 1,5 балла, свыше 50 000 руб. - 2 балла;

1 балл за каждые 100 руб. любых покупок;

макс. 3 000 баллов в месяц;

10% баллами при оформлении карты по 31.01.19 г. и оплате покупок на заправках ВР денежными средствами с карты Мир привилегий ВР CLUB по 28.02.2019 г. (макс. 1 000 баллов за период акции) Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете 5% Выпуск и годовое обслуживание 999 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 250 руб.;

0% за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 250 руб.;

0% за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 250 руб.;

0% за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 250 руб.;

0% за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

неустойка за несвоевременное погашение задолженности - 20% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 до 800 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 21% до 34% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бонусная программа;

льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;

подтверждение дохода не требуется;

начисление процентов на остаток собственных средств Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств Дата актуализации 01.02.2019 09:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.