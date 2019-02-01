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BP CLUBсистемы Мир
Мир «BP Club» — Московский Кредитный Банк
Основные характеристики
- ставка от 21% годовых
- кредитный лимит до 800 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 999 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
- Samsung Pay
Бонусы
- Заправки
программа лояльности BP Club: начисление бонусных баллов за оплату на заправках ВР согласно статусам участников Green, Gold, Platinum - 1/2/3 балла соответственно за 100 руб. (1 балл = 1 рубль), срок действия баллов - 36 месяцев с момента их начисления, оплатить баллами можно до 100% стоимости покупки:
- 2/4/6 балла за покупку товаров в магазине МАЗК ВР на 100 руб.;
- за покупки на заправках BP до 25 000 руб. за каждые 100 руб. начисляется 1 балл, от 25 000 до 50 000 руб. - 1,5 балла, свыше 50 000 руб. - 2 балла;
- 1 балл за каждые 100 руб. любых покупок;
- макс. 3 000 баллов в месяц;
- 10% баллами при оформлении карты по 31.01.19 г. и оплате покупок на заправках ВР денежными средствами с карты Мир привилегий ВР CLUB по 28.02.2019 г. (макс. 1 000 баллов за период акции)
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и годовое обслуживание
999 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 4,9%, мин. 250 руб.;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 4,9%, мин. 250 руб.;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4,9%, мин. 250 руб.;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4,9%, мин. 250 руб.;
- 0% за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- неустойка за несвоевременное погашение задолженности - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 800 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21% до 34%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бонусная программа;
- льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;
- подтверждение дохода не требуется;
- начисление процентов на остаток собственных средств
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств
Дата актуализации
01.02.2019 09:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «BP CLUB» в 49 городах России
Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-48-88 — единая справочная служба