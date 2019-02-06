Азиатско-Тихоокеанский Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Абсолютный 0
Mastercard Standard «Абсолютный 0» — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Основные характеристики
- ставка 9,25% годовых
- кредитный лимит до 50 000 ₽
- льготный период до 2160 дней
- годовое обслуживание от 0 до 18 250 ₽
- cash back 1%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Samsung Pay
Cash Back
1%
- от суммы безналичных покупок, без ограничений по сумме
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 18 250 ₽
50 руб. в день; плата не взимается при отсутствии задолженности или при ежедневном использовании кредитных средств
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 150 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование (полный пакет) - 89 руб. в месяц, обязательный пакет предоставляется бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - первый запрос бесплатно, далее 45 руб.;
- пени за просрочку возврата кредита и уплаты процентов - 3% от суммы просроченного платежа за день просрочки (при этом, размер неустойки не может превышать 20% годовых);
- единовременный штраф при образовании просроченной задолженности - 700 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 50 000 ₽
Льготный период
до 2160 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
9,25%
процент начисляется за весь срок пользования кредитом, если задолженность не была погашена в течение льготного периода
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
+ 50 руб. в день за обслуживание; комиссия не взимается при отсутствии задолженности или при ежедневном использовании кредитных средств; в последние 12 месяцев предусмотрено только погашение задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 67 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
при необходимости банк может потребовать справку о доходах 2-НДФЛ или по форме банка
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 1 месяца
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное получение наличных в любых устройствах;
- оформление карты по паспорту;
- длительный льготный период распространяется на операции оплаты товаров и услуг и снятие наличных;
- возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы от 1 месяца
Минусы
- ежедневная комиссия за пользование кредитом;
- высокая плата за СМС-информирование;
- существенные санкции за пропуск платежа
Дата актуализации
06.02.2019 11:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Абсолютный 0» в 108 городах России
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- Сайт
- www.atb.su
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 775-88-88 — единая справочная служба