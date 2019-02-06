Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Samsung Pay Cash Back от суммы безналичных покупок, без ограничений по сумме 1% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 - 18 250 ₽ 50 руб. в день; плата не взимается при отсутствии задолженности или при ежедневном использовании кредитных средств Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 150 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование (полный пакет) - 89 руб. в месяц, обязательный пакет предоставляется бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - первый запрос бесплатно, далее 45 руб.;

пени за просрочку возврата кредита и уплаты процентов - 3% от суммы просроченного платежа за день просрочки (при этом, размер неустойки не может превышать 20% годовых);

единовременный штраф при образовании просроченной задолженности - 700 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита до 50 000 ₽ Льготный период до 2160 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит процент начисляется за весь срок пользования кредитом, если задолженность не была погашена в течение льготного периода 9,25% Погашение кредита

5% от суммы задолженности + 50 руб. в день за обслуживание; комиссия не взимается при отсутствии задолженности или при ежедневном использовании кредитных средств; в последние 12 месяцев предусмотрено только погашение задолженности минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 67 лет Подтверждение дохода не требуется при необходимости банк может потребовать справку о доходах 2-НДФЛ или по форме банка Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 1 месяца Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы наличие cash back;

бесплатное получение наличных в любых устройствах;

оформление карты по паспорту;

длительный льготный период распространяется на операции оплаты товаров и услуг и снятие наличных;

возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы от 1 месяца Минусы ежедневная комиссия за пользование кредитом;

высокая плата за СМС-информирование;

существенные санкции за пропуск платежа Дата актуализации 06.02.2019 11:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.