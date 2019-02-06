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Азиатско-Тихоокеанский Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Абсолютный 0

Mastercard Standard «Абсолютный 0» — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Основные характеристики
  • ставка 9,25% годовых
  • кредитный лимит до 50 000  ₽
  • льготный период до 2160 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 18 250 ₽
  • cash back 1%
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Samsung Pay
Cash Back
1%
  • от суммы безналичных покупок, без ограничений по сумме
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 18 250 ₽

50 руб. в день; плата не взимается при отсутствии задолженности или при ежедневном использовании кредитных средств

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 150 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование (полный пакет) - 89 руб. в месяц, обязательный пакет предоставляется бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - первый запрос бесплатно, далее 45 руб.;
  • пени за просрочку возврата кредита и уплаты процентов - 3% от суммы просроченного платежа за день просрочки (при этом, размер неустойки не может превышать 20% годовых);
  • единовременный штраф при образовании просроченной задолженности - 700 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 50 000 ₽
Льготный период
до 2160 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
9,25%
процент начисляется за весь срок пользования кредитом, если задолженность не была погашена в течение льготного периода
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
+ 50 руб. в день за обслуживание; комиссия не взимается при отсутствии задолженности или при ежедневном использовании кредитных средств; в последние 12 месяцев предусмотрено только погашение задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 67 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется

при необходимости банк может потребовать справку о доходах 2-НДФЛ или по форме банка

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 1 месяца
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатное получение наличных в любых устройствах;
  • оформление карты по паспорту;
  • длительный льготный период распространяется на операции оплаты товаров и услуг и снятие наличных;
  • возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы от 1 месяца
Минусы
  • ежедневная комиссия за пользование кредитом;
  • высокая плата за СМС-информирование;
  • существенные санкции за пропуск платежа
Дата актуализации
06.02.2019 11:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Абсолютный 0» в 108 городах России
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
Сайт
www.atb.su
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 775-88-88 — единая справочная служба