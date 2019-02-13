Обслуживание карты Тип карты

Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay Бонусы Супермаркеты начисление баллов за покупки по карте в ТРК Vegas, которые в дальнейшем можно использовать для возврата средств по курсу 1 балл = 1 руб.: 5% от покупки с использованием кредитного лимита;

2% от покупок, оплаченных собственными денежными средствами;

1% от операций оплаты услуг в категории "Кино", совершенных в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка, и других покупок;

мин. количество баллов для использования – 500, макс. сумма вознаграждения в месяц - 6 000 баллов Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 590 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 100 000 руб;

2% при снятии свыше 100 000 руб. Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 100 000 руб;

2% при снятии свыше 100 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 100 000 руб;

2% при снятии свыше 100 000 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

пени при возникновении просроченной задолженности - 19% годовых;

плата за неразрешенный овердрафт - 390 руб.;

штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. (не применяется при сумме задолженности меньше или равной 150 руб.);

перевыпуск карты по любой причине - бесплатно;

выпуск / перевыпуск дополнительной карты - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита до 300 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 15-29,9% годовых по операциям покупок, 49,9% годовых по операциям получения наличных от 15% до 49,9% Погашение кредита

8% от суммы задолженности мин. 600 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.) минимальный ежемесячный платеж:8% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 18 до 70 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы наличие бонусной программы;

возможность бесплатного снятия денежных средств;

лояльные требования к возрасту и регистрации заемщика Минусы льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств;

крупный штраф за пропуск платежа Особые ограничения доставка карты курьером по всей России Дата актуализации 13.02.2019 14:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.