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на выбор Visa Instant Issue

Visa Classic

Visa Gold Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay Cash Back ежемесячно на выбор доступна одна из пяти бонусных программ: За рулем 10% за покупки на АЗС (на покупки на сумму не более 10 000 руб. в месяц);

3% за оплату такси, каршеринга, парковок и штрафов ГИБДД (на покупки на сумму не более 5 000 руб. в месяц);

1% на остальные покупки Тепло

5% за оплату услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупки в аптеках (на покупки на сумму не более 20 000 руб. в месяц);

1% на остальные покупки Отдых

10% при оплате билетов в кинотеатры и театры (на покупки на сумму не более 10 000 руб. в месяц);

5% в кафе, барах и ресторанах (на покупки на сумму не более 20 000 руб. в месяц);

1% на остальные покупки Онлайн покупки

10% за покупки онлайн книг, музыки и фильмов (на покупки на сумму не более 5 000 руб. в месяц);

5% за покупку одежды и обуви в интернете (на покупки на сумму не более 20 000 руб. в месяц);

1% на остальные покупки Всё включено

2% за любые покупки картой мин. сумма покупки - от 100 руб., макс. сумма операций для начисления баллов - 100 000 руб. в месяц за одну бонусную программу до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель) от 1 до 10% Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете 2% годовых - на остаток от 500 000 руб., 4% годовых - 10 000-499 999,99 руб. от 2% до 4% Выпуск и годовое обслуживание 1 000 ₽ единовременно за выпуск карты Снятие наличных в банкоматах банка 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита;

бесплатно за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита;

бесплатно за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита;

90 руб за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита;

90 руб за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация возможен выпуск карты UnionPay Classic в качестве дополнительной;

СМС-информирование - 89 руб. ежемесячно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

штраф за пропуск платежа - 590-2 000 руб. (макс. 20% от суммы просроченного платежа) в зависимости от суммы договора и количества просрочек Условия кредитования Размер кредитного лимита от 55 000 до 400 000 ₽ Льготный период до 56 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит безналичные операции: 24% годовых с подтверждением дохода, 28% годовых - без подтверждения; наличные операции: 29-36% годовых с подтверждением дохода, 36,6-78,9% годовых - без подтверждения от 24% до 78,9% Погашение кредита

1% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 500 руб. минимальный ежемесячный платеж:1% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 71 года Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

не требуется подтверждение дохода не требуется для лиц 26 лет и старше Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы наличие cash back;

начисление процентов на остаток Минусы высокая процентная ставка по наличным операциям;

дорогое СМС-информирование;

крупная комиссия за снятие кредитных денежных средств;

существенные санкции за просрочку платежа Особые ограничения для лиц моложе 26 лет: стаж работы от 12 месяцев, требуется подтверждение дохода и оформление онлайн заявки недоступно;

первоначально выдается неименная карта, затем она может быть бесплатно перевыпущена на именную;

для выпуска карты категории Gold требуются документы, подтверждающий доход, и ежемесячная сумма доходов должна быть не менее 30 000 руб. Дата актуализации 11.02.2019 18:34 Оформить карту 35 заявок за 30 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.