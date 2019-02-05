Обслуживание карты Тип карты

UnionPay Classic Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (QuickPass) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Бонусы Другое бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб.: 0,5% от стоимости любых покупок;

до 50% от стоимости покупок у партнеров банка в период проведения акций Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 750 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3%, мин. 300 руб. - за счет кредита

0% - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 3%, мин. 300 руб. - за счет кредита

0% - за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 600 руб. - за счет кредита (1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств)

3%, мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств) - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 600 руб. - за счет кредита (1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств)

3%, мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств) - в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в сутки в банкоматах банка/сторонних банков, до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 69 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.;

комиссия при возникновении технического овердрафта - 36,5% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита для пенсионеров - до 150 000 руб. от 10 000 до 750 000 ₽ Льготный период до 51 день действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 25% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме обязательно дополнительные документы для сотрудников, работающих по найму на морских судах: справка о доходе в свободной форме (допускается в валюте), контракт за 1 года (в переводе на русский язык) Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы наличие бонусной программы;

крупная сумма кредитного лимита;

льготный период распространяется на операции покупок и снятие наличных Минусы высокая стоимость СМС-информирования Особые ограничения требуется регистрация по месту жительства на территории РФ или по месту пребывания в регионе нахождения офисов банка;

требование к заемщику по возрасту для пенсионеров - до 72 лет включительно Дата актуализации 05.02.2019 12:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.