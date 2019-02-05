Банк «Санкт-Петербург», кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная UnionPay
Основные характеристики
- ставка 25% годовых
- кредитный лимит до 750 000 ₽
- льготный период до 51 дня
- годовое обслуживание 750 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- UnionPay Classic
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (QuickPass)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- Другое
бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб.:
- 0,5% от стоимости любых покупок;
- до 50% от стоимости покупок у партнеров банка в период проведения акций
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
750 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3%, мин. 300 руб. - за счет кредита
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 3%, мин. 300 руб. - за счет кредита
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3%, мин. 600 руб. - за счет кредита (1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств)
- 3%, мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств) - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3%, мин. 600 руб. - за счет кредита (1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств)
- 3%, мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств) - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в сутки в банкоматах банка/сторонних банков, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 69 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.;
- комиссия при возникновении технического овердрафта - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 750 000 ₽
для пенсионеров - до 150 000 руб.
Льготный период
до 51 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
обязательно дополнительные документы для сотрудников, работающих по найму на морских судах: справка о доходе в свободной форме (допускается в валюте), контракт за 1 года (в переводе на русский язык)
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- крупная сумма кредитного лимита;
- льготный период распространяется на операции покупок и снятие наличных
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования
Особые ограничения
- требуется регистрация по месту жительства на территории РФ или по месту пребывания в регионе нахождения офисов банка;
- требование к заемщику по возрасту для пенсионеров - до 72 лет включительно
Дата актуализации
05.02.2019 12:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная UnionPay» в 7 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 222-50-50 — единая справочная служба