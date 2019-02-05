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Банк «Санкт-Петербург», кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная UnionPay

Основные характеристики
  • ставка 25% годовых
  • кредитный лимит до 750 000  ₽
  • льготный период до 51 дня
  • годовое обслуживание 750 ₽
  • бонусная программа
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Обслуживание карты
Тип карты
  • UnionPay Classic
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (QuickPass)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • Другое

бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб.:

  • 0,5% от стоимости любых покупок;
  • до 50% от стоимости покупок у партнеров банка в период проведения акций
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
750 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 3%, мин. 300 руб. - за счет кредита
  • 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 3%, мин. 300 руб. - за счет кредита
  • 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 3%, мин. 600 руб. - за счет кредита (1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств)
  • 3%, мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств) - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 3%, мин. 600 руб. - за счет кредита (1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств)
  • 3%, мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств) - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в сутки в банкоматах банка/сторонних банков, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 69 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.;
  • комиссия при возникновении технического овердрафта - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 750 000 ₽
для пенсионеров - до 150 000 руб.
Льготный период
до 51 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

обязательно дополнительные документы для сотрудников, работающих по найму на морских судах: справка о доходе в свободной форме (допускается в валюте), контракт за 1 года (в переводе на русский язык)

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • льготный период распространяется на операции покупок и снятие наличных
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирования
Особые ограничения
  • требуется регистрация по месту жительства на территории РФ или по месту пребывания в регионе нахождения офисов банка;
  • требование к заемщику по возрасту для пенсионеров - до 72 лет включительно
Дата актуализации
05.02.2019 12:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная UnionPay» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
Сайт
www.bspb.ru
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Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба