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Можно все Премиальная

Visa Signature «Можно все» — Росбанк
Основные характеристики
  • ставка 19% годовых
  • кредитный лимит до 2 000 000  ₽
  • льготный период до 62 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • cash back до 10%
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Signature
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Google Pay / Apple Pay
Cash Back
от 1 до 10%
  • 1% на все покупки

в выбранной клиентом одной категории ("Авто", "Дети", "Аптеки", "Красота", "Кафе и рестораны", "Такси и общественный транспорт", "Товары для дома"):

  • 1% при сумме общих покупок от 300 000 руб. в месяц;
  • 2% - от 5 000 до 30 000 руб. в месяц;
  • 5% - от 30 000 до 80 000 руб. в месяц;
  • 10% - от 80 000 до 300 000 руб. в месяц

макс. - 5 000 руб. в месяц; к карте может быть подключен либо cash back либо бонусная программа

Бонусы
  • Для путешествий

программа Travel-Бонус: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно оплатить полностью или частично туристические услуги:

  • 1 бонус за каждые 100 руб. при общей сумме покупок от 5 000 до 30 000 руб. и от 300 000 руб. в месяц, 2 бонуса - от 30 000 до 80 000 руб. в месяц, 5 бонусов - от 80 000 до 300 000 руб. в месяц
  • макс. - 5 000 бонусов в месяц, срок действия не ограничен;
  • к карте может быть подключен либо cash back либо бонусная программа
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 290 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно (первый месяц бесплатно);
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию;
  • конвертация - по курсу банка;
  • процентная ставка за использование средств, превышающих размер кредитного лимита - соответствуетпроцентной ставке за использование средств в пределах кредитного лимита;
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 100 000 до 2 000 000 ₽
Льготный период
до 62 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
19%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

при лимите до 100 000 руб. и для зарплатных клиентов требуется только паспорт; при сумме кредита от 400 000 руб. если доход подтвержден справкой по форме банка потребуется копия трудовой книжки / договора

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • cash back или бонусная программа;
  • возможность оформления карты по паспорту (при лимите до 100 000 руб.)
Минусы
  • крупная комиссия за снятие наличных;
  • высокая стоимость обслуживания при невыполнении требований бесплатности
Особые ограничения
  • к карте может быть подключен либо cash back либо бонусная программа, переключение возможно каждый месяц
Дата актуализации
12.02.2019 15:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Можно все Премиальная» в 157 городах России
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
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Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77