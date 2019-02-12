Росбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Можно все Премиальная
Visa Signature «Можно все» — Росбанк
Основные характеристики
- ставка 19% годовых
- кредитный лимит до 2 000 000 ₽
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back до 10%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Signature
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay
Cash Back
от 1 до 10%
- 1% на все покупки
в выбранной клиентом одной категории ("Авто", "Дети", "Аптеки", "Красота", "Кафе и рестораны", "Такси и общественный транспорт", "Товары для дома"):
- 1% при сумме общих покупок от 300 000 руб. в месяц;
- 2% - от 5 000 до 30 000 руб. в месяц;
- 5% - от 30 000 до 80 000 руб. в месяц;
- 10% - от 80 000 до 300 000 руб. в месяц
макс. - 5 000 руб. в месяц; к карте может быть подключен либо cash back либо бонусная программа
Бонусы
- Для путешествий
программа Travel-Бонус: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно оплатить полностью или частично туристические услуги:
- 1 бонус за каждые 100 руб. при общей сумме покупок от 5 000 до 30 000 руб. и от 300 000 руб. в месяц, 2 бонуса - от 30 000 до 80 000 руб. в месяц, 5 бонусов - от 80 000 до 300 000 руб. в месяц
- макс. - 5 000 бонусов в месяц, срок действия не ограничен;
- к карте может быть подключен либо cash back либо бонусная программа
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4,9%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 290 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно (первый месяц бесплатно);
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу банка;
- процентная ставка за использование средств, превышающих размер кредитного лимита - соответствуетпроцентной ставке за использование средств в пределах кредитного лимита;
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 100 000 до 2 000 000 ₽
Льготный период
до 62 дня
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
19%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
при лимите до 100 000 руб. и для зарплатных клиентов требуется только паспорт; при сумме кредита от 400 000 руб. если доход подтвержден справкой по форме банка потребуется копия трудовой книжки / договора
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредитного лимита;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- cash back или бонусная программа;
- возможность оформления карты по паспорту (при лимите до 100 000 руб.)
Минусы
- крупная комиссия за снятие наличных;
- высокая стоимость обслуживания при невыполнении требований бесплатности
Особые ограничения
- к карте может быть подключен либо cash back либо бонусная программа, переключение возможно каждый месяц
Дата актуализации
12.02.2019 15:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Можно все Премиальная» в 157 городах России
Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка(495) 789-88-77