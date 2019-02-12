Обслуживание карты Тип карты

Visa Signature Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Google Pay / Apple Pay Cash Back 1% на все покупки в выбранной клиентом одной категории ("Авто", "Дети", "Аптеки", "Красота", "Кафе и рестораны", "Такси и общественный транспорт", "Товары для дома"): 1% при сумме общих покупок от 300 000 руб. в месяц;

2% - от 5 000 до 30 000 руб. в месяц;

5% - от 30 000 до 80 000 руб. в месяц;

10% - от 80 000 до 300 000 руб. в месяц макс. - 5 000 руб. в месяц; к карте может быть подключен либо cash back либо бонусная программа от 1 до 10% Бонусы Для путешествий программа Travel-Бонус: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно оплатить полностью или частично туристические услуги: 1 бонус за каждые 100 руб. при общей сумме покупок от 5 000 до 30 000 руб. и от 300 000 руб. в месяц, 2 бонуса - от 30 000 до 80 000 руб. в месяц, 5 бонусов - от 80 000 до 300 000 руб. в месяц

макс. - 5 000 бонусов в месяц, срок действия не ограничен;

к карте может быть подключен либо cash back либо бонусная программа Использование собственных средств невозможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 290 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 290 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 290 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 290 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно (первый месяц бесплатно);

запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию;

конвертация - по курсу банка;

процентная ставка за использование средств, превышающих размер кредитного лимита - соответствуетпроцентной ставке за использование средств в пределах кредитного лимита; Условия кредитования Размер кредитного лимита от 100 000 до 2 000 000 ₽ Льготный период до 62 дня действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 19% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 18 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

не требуется при лимите до 100 000 руб. и для зарплатных клиентов требуется только паспорт; при сумме кредита от 400 000 руб. если доход подтвержден справкой по форме банка потребуется копия трудовой книжки / договора Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредитного лимита;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

cash back или бонусная программа;

возможность оформления карты по паспорту (при лимите до 100 000 руб.) Минусы крупная комиссия за снятие наличных;

высокая стоимость обслуживания при невыполнении требований бесплатности Особые ограничения к карте может быть подключен либо cash back либо бонусная программа, переключение возможно каждый месяц Дата актуализации 12.02.2019 15:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.