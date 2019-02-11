Обслуживание карты Тип карты

Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back 10% в категориях "Развлечения", "Красота";

5% в категориях "АЗС", "Сувениры и подарки", "Кафе и рестораны", "Магазины косметики";

1% - в категориях "Супермаркеты" и "Продукты питания", "Магазины с продажей спиртных напитков";

0,5% на прочие категории

сумма выплат не ограничена от 0,5 до 10% Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете проценты не начисляются при сумме остатка до 10 000 руб. 5% Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 2,9% +390 руб. - до 10 тыс. руб., свыше - 3,9% + 390 руб. - за счет кредита;

0% - до 10 тыс. руб., свыше - 1% - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 2,9% +390 руб. - до 10 тыс. руб., свыше - 3,9% + 390 руб. - за счет кредита;

0% - до 10 тыс. руб., свыше - 1% - за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 2,9% +390 руб. - до 10 тыс. руб., свыше - 3,9% + 390 руб. - за счет кредита;

0% - до 10 тыс. руб., свыше - 1% - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 2,9% +390 руб. - до 10 тыс. руб., свыше - 3,9% + 390 руб. - за счет кредита;

0% - до 10 тыс. руб., свыше - 1% - за счет собственных средств Лимиты по операциям на получение наличных денежных средств: 300 000 руб. в день Дополнительная информация комиссия за СМС-информирование в течение первого месяца не взимается, в дальнейшем комиссия составляет 79 руб. в месяц Условия кредитования Размер кредитного лимита от 10 000 до 250 000 ₽ Срок кредита до 36 месяцев Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит ниже ставки по рефинансируемому кредиту на 3%, но не менее 17% годовых и не более 25% годовых от 17% до 25% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 75 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме заемщик/поручитель должен обязательно предъявить следующие документы: документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;

документ/-ы, завереннный/-ые банком, в котором взят/-ы кредит/-ы и подлежащий/-ие рефинансированию, в документе/-ах должны быть: ФИО, реквизиты банка и лицевого счета для последующего перечисления кредитных средств, дата выдачи кредита, дата гашения кредита, сумма полной задолженности, подлежащая гашению;

документ/-ы, подтверждающий/-е доходы заемщика/поручителя за последние 6 месяцев: справка по форме 2НДФЛ или по форме банка, справка о получаемой пенсии; при сумме кредита до 150 000 руб. - анкета по форме банка с указанием суммы доходов заемщика Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 12 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы наличие cash back;

отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

начисление процентов на остаток собственных средств Минусы высокая комиссия за СМС-информирование;

крупная комиссия за снятие кредитных средств;

требуется постоянная регистрация в регионе оформления карты Особые ограничения на сайте банка отсутствует информация о санкциях за просрочку платежа Дата актуализации 11.02.2019 15:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.