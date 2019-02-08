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Левобережный, кредитная карта Все кредитные карты банка

Pro100 (неименная)

Основные характеристики
  • ставка 27% годовых
  • кредитный лимит до 100 000  ₽
  • льготный период до 100 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • cash back до 5%
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Unembossed
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% от суммы в категориях "Спортклубы","Салоны красоты" и "Сюрприз" («Метро и электрички», «Автобусные линии», «Такси» на 1 квартал 2019г.);
  • 1% – при количестве операций 15 и более в месяц;
  • мин. сумма выплаты - 150 руб., макс. - 1 000 руб. в месяц
Бонусы
  • Для путешествий

совместная программа банка и онлайн-сервиса для путешествий OneTwoTrip: за покупки по карте предусмотрено начисление бонусных баллов, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг на сайте OneTwoTrip; начисление бонусных баллов:

  • 500 бонусных баллов за первоначальную регистрацию в программе;
  • 1 балл за каждые потраченные 100 руб. при оплате картой товаров, работ, услуг;
  • 1% от стоимости услуг по авиаперевозке, оплаченных на сайте партнера с использованием карты;
  • 2% от стоимости услуг по ж/д перевозке, оплаченных на сайте партнера с использованием карты;
  • 4% от стоимости гостиничных услуг, оплаченных на сайте партнера с использованием карты

срок действия всех бонусов - 3 года; клиенту доступен либо cash-back, либо бонусная программа

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - в течение 7 дней до 100 000, потом - до 15 000 руб. в месяц, свыше - 7% (3,9% для пенсионеров)

Снятие наличных в ПВН банка

0% - в течение 7 дней до 100 000, потом - до 15 000 руб. в месяц, свыше - 7% (3,9% для пенсионеров)

Снятие наличных в банкоматах других банков

200 руб. - в течение 7 дней до 100 000, потом - до 15 000 руб. в месяц, свыше - 7% + 200 руб. (3,9%+200 руб. для пенсионеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

200 руб. - в течение 7 дней до 100 000, потом - до 15 000 руб. в месяц, свыше - 7% + 200 руб. (3,9%+200 руб. для пенсионеров)

Лимиты по операциям
снятие наличных: в ПВН - 150 000 руб. в сутки, , в одном банкомате - 150 000 руб. в сутки, не более 1 млн руб. в месяц: по безналичным операциям: 600 000 руб. в день, 1,5 млн в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование тариф "Базовый" - 20 руб. в месяц, "Стандарт" - 59 руб. в месяц, "Максимум" - 100 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • пени за пропуск платежа — 18,25% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 100 000 ₽
до 50 000 - пенсионерам
Льготный период
до 100 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
27%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
мин. 500 рублей
Требования и документы
Возраст
от 20 до 67 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

военный билет - если возраст заемщика до 27 лет, справка о размере пенсии для пенсионеров

Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
  • временная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие cash back или бонусной программы;
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • длительный льготный период
Минусы
  • крупная комиссия за снятие собственных кредитных средств свыше 15 000 руб. в месяц;
Особые ограничения
  • клиенту доступен либо cash-back, либо бонусная программа
Дата актуализации
08.02.2019 12:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Pro100 (неименная)» в 41 городе России
53
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новосибирск
Отделения 16
Банкоматы 90
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба