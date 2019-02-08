совместная программа банка и онлайн-сервиса для путешествий OneTwoTrip: за покупки по карте предусмотрено начисление бонусных баллов, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг на сайте OneTwoTrip; начисление бонусных баллов:

0% - в течение 7 дней до 100 000, потом - до 15 000 руб. в месяц, свыше - 7% (3,9% для пенсионеров)

0% - в течение 7 дней до 100 000, потом - до 15 000 руб. в месяц, свыше - 7% (3,9% для пенсионеров)

200 руб. - в течение 7 дней до 100 000, потом - до 15 000 руб. в месяц, свыше - 7% + 200 руб. (3,9%+200 руб. для пенсионеров)

200 руб. - в течение 7 дней до 100 000, потом - до 15 000 руб. в месяц, свыше - 7% + 200 руб. (3,9%+200 руб. для пенсионеров)

Лимиты по операциям

снятие наличных: в ПВН - 150 000 руб. в сутки, , в одном банкомате - 150 000 руб. в сутки, не более 1 млн руб. в месяц: по безналичным операциям: 600 000 руб. в день, 1,5 млн в месяц