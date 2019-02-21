Банк Зенит, кредитная карта Все кредитные карты банка
Карта привилегийсистемы Мир Классическая
Mastercard Gold — Банк Зенитеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 26% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание от 0 до 1 188 ₽
- cash back до 2%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
- Мир Классическая
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Cash Back
от 1 до 2%
- 2% от покупок на сумму 10 000 руб. (150 долл./евро) и более в категориях "Аптеки", "Спортивные товары", "Кафе, бары и рестораны»;
- 1% от остальных покупок на сумму 10 000 руб. (150 долл./евро) и более;
- макс.2 000 руб. (30 долл./евро) в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 188 ₽
- плата не взимается при оплате товаров и услуг на сумму 10 000 руб. и более в течение месяца, в иных случаях - 99 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
4% (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
4% (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4,9%, мин. 500 руб.;
- 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4,9%, мин. 500 руб.;
- 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 59 руб., 1 долл./евро в месяц, начиная с третьего месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 300 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 22 до 60 лет
для женщин: от 22 до 55 лет
для женщин: от 22 до 55 лет
Подтверждение дохода
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка 2-НДФЛ
- не требуется
при сумме лимита до 100 000 руб. подтверждение дохода не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без подтверждения дохода до 100 000 руб.;
- льготный период на все операции, включая снятие наличных;
- возможность бесплатного обслуживания карты;
- наличие cash back
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств в сторонних устройствах
Дата актуализации
21.02.2019 11:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Карта привилегий» в 29 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- ОГРН
- 1027739056927
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 500-66-77 — единая справочная служба