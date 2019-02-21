Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Platinum

Mastercard Platinum

UnionPay Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Cash Back 3% от покупок на сумму 30 000 руб. (450 долл./евро) и более в категориях "Аптеки", "Спортивные товары", "Кафе, бары и рестораны»;

1% от остальных покупок на сумму 30 000 руб. (450 долл./евро) и более;

макс.3 000 руб. (45 долл./евро) в месяц от 1 до 3% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 - 3 588 ₽ плата не взимается при оплате товаров и услуг на сумму 30 000 руб. и более в течение месяца, в иных случаях - 299 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 4% (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 4% (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 500 руб.;

1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 500 руб.;

1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - 59 руб., 1 долл./евро в месяц, начиная с третьего месяца;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 50 000 до 1 000 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 26% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

3% от суммы задолженности Требования и документы Возраст для мужчин: от 22 до 60 лет

для женщин: от 22 до 55 лет Подтверждение дохода другие документы, кроме справок о доходах

справка 2-НДФЛ

не требуется при сумме лимита до 100 000 руб. подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без подтверждения дохода до 100 000 руб.;

льготный период на все операции, включая снятие наличных;

возможность бесплатного обслуживания карты;

наличие cash back Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств в сторонних устройствах Дата актуализации 21.02.2019 11:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.