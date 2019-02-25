Мультикарта Mastercard
- ставка 26% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 101 дня
- годовое обслуживание от 0 до 2 998 ₽
- cash back до 10%
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- Mastercard World
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
опции на выбор (меняются ежемесячно):
- Cash Back (любые покупки): 1% при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц; при оплате Apple Pay/ Google Pay/ Samsung Pay: 2,5% в 1-й месяц, далее 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб., 2% - 15 000-74 999 руб., 2,5% - от 75 000 руб.; макс. 5 000 руб. в месяц;
- в категориях Авто (на АЗС и парковках) или Рестораны (рестораны, кафе, билеты в театр и кино): 10% в 1-й месяц, далее 2% при сумме покупок 5 000-14 999 руб., 5% - 15 000-74 999 руб., 10% - от 75 000 руб.; макс. 3 000 руб. в месяц
- Для путешествий
- Другое
подключение опции на выбор (можно менять каждый месяц):
опция Коллекция - начисление бонусов за покупки, которые в дальнейшем можно обменять (1 бонус=1 руб.) на вознаграждения (товары, услуги, сертификаты) у партнеров программы (каталог на сайте bonus.vtb.ru) или для оплаты услуг банка (комиссия за годовое обслуживание и СМС-информирование) или опция Путешествия - начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно обменять (1 миля=1 руб.) на авиа- и ж/д билеты, бронирование номеров отелей и аренду авто на сайте travel.vtb.ru; баллы / мили начисляются за каждые потраченные 100 руб.:
- до 11% за покупки у партнеров программы по опции "Коллекция";
- 5% в виде бонусов по опции "Коллекция" с картой Mastercard при оплате с помощью Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay и при сумме покупок от 75 000 руб. в месяц;
- 4% в виде бонусов / миль в 1-й месяц получения карты независимо от суммы покупок;
- 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб.;
- 2% - 15 000-74 999 руб.;
- 4% - от 75 000 руб.
макс. 5 000 бонусов или миль в месяц
- 0 / 249 руб. за подключение пакета услуг "Мультикарта" (0 руб. при оформлении заявки на пакет на сайте банка);
- по 249 руб. в месяц за обслуживание ПУ;
- плата за подключение пакета возвращается по итогам 1-го месяца, а за обслуживание не взимается при выполнении условия: сумма покупок по картам в пакете от 5 000 руб.
- 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств (до 100 000 руб. бесплатно первые 7 дней после оформления договора)
- 0% за счет собственных средств
при снятии до 100 000 руб. (включительно):
- 1 000 руб. + 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств;
- 1 000 руб. - за счет собственных средств
при снятии свыше 100 000 руб., а также в кассах Группы ВТБ:
- 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств;
- 0% - за счет собственных средств
- 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств (до 100 000 руб. бесплатно первые 7 дней после оформления договора)
- 1%, мин. 99 руб. (0% в банкоматах Группы ВТБ) за счет собственных средств
- 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств;
- 1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);
- СМС-информирование - бесплатно;
- неустойка за ненадлежащее исполнение договора - 36,5% годовых;
- пени за перерасход средств - 36,5% годовых
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
3% от суммы основного долга
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
при кредитном лимите до 300 000 руб. требуется только паcпорт гражданина РФ, для сумм от 300 001 до 1 000 000 рублей требуется предоставление второго документа на выбор (справка 2-НДФЛ, справка по форме банка)
- не требуется
- постоянная
- возможна отмена платы за обслуживание при соблюдении одного из условий;
- бонусы или cash back на выбор;
- бесплатное СМС-информирование
- наличие комиссии за снятие собственных средств до 100 000 руб. в кассах банка;
- крупная комиссия за выдачу кредитных средств
- действует только одна бонусная опция на выбор клиента, которую можно менять каждый месяц: Сбережения" (доп. доход по накопительному счету), cash back за любые покупки или в определенных категориях, бонусы по программе "Коллекция" или мили за "Путешествия", возможен отказ от опций
- Адрес
- 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
- ОГРН
- 1027739609391
- Сайт
- www.vtb.ru
- Отделения и банкоматы
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