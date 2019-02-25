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Мультикарта Mastercard

Mastercard World «Мультикарта» — ВТБ
Основные характеристики
  • ставка 26% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 101 дня
  • годовое обслуживание от 0 до 2 998 ₽
  • cash back до 10%
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%

опции на выбор (меняются ежемесячно):

  • Cash Back (любые покупки): 1% при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц; при оплате Apple Pay/ Google Pay/ Samsung Pay: 2,5% в 1-й месяц, далее 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб., 2% - 15 000-74 999 руб., 2,5% - от 75 000 руб.; макс. 5 000 руб. в месяц;
  • в категориях Авто (на АЗС и парковках) или Рестораны (рестораны, кафе, билеты в театр и кино): 10% в 1-й месяц, далее 2% при сумме покупок 5 000-14 999 руб., 5% - 15 000-74 999 руб., 10% - от 75 000 руб.; макс. 3 000 руб. в месяц
Бонусы
  • Для путешествий
  • Другое

подключение опции на выбор (можно менять каждый месяц):

опция Коллекция - начисление бонусов за покупки, которые в дальнейшем можно обменять (1 бонус=1 руб.) на вознаграждения (товары, услуги, сертификаты) у партнеров программы (каталог на сайте bonus.vtb.ru) или для оплаты услуг банка (комиссия за годовое обслуживание и СМС-информирование) или опция Путешествия - начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно обменять (1 миля=1 руб.) на авиа- и ж/д билеты, бронирование номеров отелей и аренду авто на сайте travel.vtb.ru; баллы / мили начисляются за каждые потраченные 100 руб.:

  • до 11% за покупки у партнеров программы по опции "Коллекция";
  • 5% в виде бонусов по опции "Коллекция" с картой Mastercard при оплате с помощью Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay и при сумме покупок от 75 000 руб. в месяц;
  • 4% в виде бонусов / миль в 1-й месяц получения карты независимо от суммы покупок;
  • 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб.;
  • 2% - 15 000-74 999 руб.;
  • 4% - от 75 000 руб.

макс. 5 000 бонусов или миль в месяц

Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 8,5%
на остаток до 300 000 руб.: 1% при обороте 5 000-14 999 руб.; 2% - 15 000-74 999 руб.; 6% годовых - от 75 000 руб. (проценты не начисляются при подключении опции "Сбережения"); на минимальный остаток по накопительному счету: 4-7% годовых в зависимости от периода размещения средств на счете, а при подключении опции "Сбережения" предусмотрены надбавки 0,5-1,5 п.п. к ставке в зависимости от оборота по карте в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 2 998 ₽
  • 0 / 249 руб. за подключение пакета услуг "Мультикарта" (0 руб. при оформлении заявки на пакет на сайте банка);
  • по 249 руб. в месяц за обслуживание ПУ;
  • плата за подключение пакета возвращается по итогам 1-го месяца, а за обслуживание не взимается при выполнении условия: сумма покупок по картам в пакете от 5 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств (до 100 000 руб. бесплатно первые 7 дней после оформления договора)
  • 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка

при снятии до 100 000 руб. (включительно):

  • 1 000 руб. + 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств;
  • 1 000 руб. - за счет собственных средств

при снятии свыше 100 000 руб., а также в кассах Группы ВТБ:

  • 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств;
  • 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств (до 100 000 руб. бесплатно первые 7 дней после оформления договора)
  • 1%, мин. 99 руб. (0% в банкоматах Группы ВТБ) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств;
  • 1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 350 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • неустойка за ненадлежащее исполнение договора - 36,5% годовых;
  • пени за перерасход средств - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 101 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

при кредитном лимите до 300 000 руб. требуется только паcпорт гражданина РФ, для сумм от 300 001 до 1 000 000 рублей требуется предоставление второго документа на выбор (справка 2-НДФЛ, справка по форме банка)

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможна отмена платы за обслуживание при соблюдении одного из условий;
  • бонусы или cash back на выбор;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств до 100 000 руб. в кассах банка;
  • крупная комиссия за выдачу кредитных средств
Особые ограничения
  • действует только одна бонусная опция на выбор клиента, которую можно менять каждый месяц: Сбережения" (доп. доход по накопительному счету), cash back за любые покупки или в определенных категориях, бонусы по программе "Коллекция" или мили за "Путешествия", возможен отказ от опций
Дата актуализации
25.02.2019 12:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Мультикарта Mastercard» в 409 городах России
59
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Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ОГРН
1027739609391
Сайт
www.vtb.ru
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