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Кредитная с Cashback
Mastercard Platinum «Кредитная с Cashback» — Почта Банк
Основные характеристики
- ставка от 22,9% годовых
- кредитный лимит до 1 500 000 ₽
- льготный период до 60 дней
- годовое обслуживание 900 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- именная / неименная
Cash Back
от 1 до 5%
- при сумме покупок до 30 000 руб.: 3% - в категориях "одежда", "обувь", "аптеки", "рестораны и кафе (включая фастфуд)", 1% - за прочие покупки;
- при сумме покупок свыше 30 000 руб.: 5% и 2% соответственно;
- макс. размер - 5 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в банкоматах группы ВТБ)
Снятие наличных в ПВН других банков
5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в банкоматах группы ВТБ)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц, начиная с 3-го месяца;
- конвертация - по курсу банка, комиссия не взимается;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);
- плата за пропуск платежа в 1-й раз - 300 руб., далее - 500 руб. (взимается до 4-х пропусков);
- доставка карты Почтой России - 100 руб.;
- при покупках на общую сумму от 10 000 рублей в месяц автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по Сберегательному счету на 1%
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 500 000 ₽
Льготный период
до 60 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 22,9% до 31,9%
22,9% годовых - по операциям оплаты товаров и услуг; 31,9% годовых - на прочие операции
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая стоимость годового обслуживания карты;
- подтверждение дохода не требуется;
- крупная сумма кредитного лимита ;
- наличие Cash Back
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств;
- существенные санкции за пропуск платежа;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных
Особые ограничения
- требуется предоставление данных о работодателе / организации, а для неработающих пенсионеров - пенсионное удостоверение
Дата актуализации
28.02.2019 12:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная с Cashback» в 1573 городах России
Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- ОГРН
- 1023200000010
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 550-07-70 — единая справочная служба