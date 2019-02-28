Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) именная / неименная Cash Back при сумме покупок до 30 000 руб.: 3% - в категориях "одежда", "обувь", "аптеки", "рестораны и кафе (включая фастфуд)", 1% - за прочие покупки;

при сумме покупок свыше 30 000 руб.: 5% и 2% соответственно;

макс. размер - 5 000 руб. в месяц от 1 до 5% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 900 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в банкоматах группы ВТБ) Снятие наличных в ПВН других банков 5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в банкоматах группы ВТБ) Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 49 руб. в месяц, начиная с 3-го месяца;

конвертация - по курсу банка, комиссия не взимается;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);

плата за пропуск платежа в 1-й раз - 300 руб., далее - 500 руб. (взимается до 4-х пропусков);

доставка карты Почтой России - 100 руб.;

при покупках на общую сумму от 10 000 рублей в месяц автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по Сберегательному счету на 1% Условия кредитования Размер кредитного лимита до 1 500 000 ₽ Льготный период до 60 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 22,9% годовых - по операциям оплаты товаров и услуг; 31,9% годовых - на прочие операции от 22,9% до 31,9% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая стоимость годового обслуживания карты;

подтверждение дохода не требуется;

крупная сумма кредитного лимита ;

наличие Cash Back Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств;

существенные санкции за пропуск платежа;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных Особые ограничения требуется предоставление данных о работодателе / организации, а для неработающих пенсионеров - пенсионное удостоверение Дата актуализации 28.02.2019 12:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.