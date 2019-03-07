Восторг
- ставка 28% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 90 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- бонусная программа
на выбор
- Visa Instant Issue
- Visa Classic
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Заправки
- Другое
начисление бонусов за оплату товаров и услуг (1 бонус = 1 руб.), которыми в дальнейшем можно компенсировать полную стоимость покупки в течение 90 дней со дня ее совершения;ежемесячно на выбор доступна одна из пяти бонусных программ:
За рулем10% за покупки на АЗС (на покупки на сумму не более 10 000 руб. в месяц);3% за оплату такси, каршеринга, парковок и штрафов ГИБДД (на покупки на сумму не более 5 000 руб. в месяц);1% на остальные покупки
Тепло5% за оплату услуг ЖКХ, в т.ч. через интернет-банк, проезда в общественном транспорте, покупки в аптеках (на покупки на сумму не более 20 000 руб. в месяц);1% на остальные покупки
Отдых10% при оплате билетов в кинотеатры и театры (на покупки на сумму не более 10 000 руб. в месяц);5% в кафе, барах и ресторанах (на покупки на сумму не более 20 000 руб. в месяц);1% на остальные покупки
Онлайн покупки10% за покупки онлайн книг, музыки и фильмов (на покупки на сумму не более 5 000 руб. в месяц);5% за покупку одежды и обуви в интернете (на покупки на сумму не более 20 000 руб. в месяц);1% на остальные покупки
Всё включено2% за любые покупки картой
мин. сумма покупки - от 100 руб., макс. сумма операций для начисления баллов - 100 000 руб. в месяц за одну бонусную программу.
стоимость обслуживания доп.карты 1 000 руб.
0% - за счет собственных средств; 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита
0% - за счет собственных средств; 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита
90 руб. - за счет собственных средств; 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита
90 руб. - за счет собственных средств; 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита
- сначала выпускается не именная карта;
- в качестве доп.карты возможен выпуск МИР или UnionPay Classic;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;
- смс информирование - 99 руб. в месяц;
- неустойка за несвоевременное погашение задолженности - 20% годовых
- операции оплаты товаров и услуг
1% от суммы основного долга
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
подтверждение дохода не требуется для лиц старше 26 лет
- постоянная
- постоянная
- бесплатное обслуживание весь срок действия карты;
- наличие бонусных программ на выбор клиента;
- высокая стоимость смс информирования;
- крупная комиссия за снятие кредитных денежных средств;
- заемщики без опыта кредитования - жители Москвы могут получить кредит при условии постоянной регистрации в Москве от 12 месяцев; жители Санкт-Петербурга могут получить кредит при условии постоянной регистрации от 12 месяцев в Санкт-Петербурге или Ленинградской области;
- для лиц моложе 26 лет: стаж работы от 12 месяцев, требуется подтверждение дохода и оформление онлайн заявки недоступно;
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- ОГРН
- 1022800000112
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 100-71-00 — единая справочная служба8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание