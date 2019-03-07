начисление бонусов за оплату товаров и услуг (1 бонус = 1 руб.), которыми в дальнейшем можно компенсировать полную стоимость покупки в течение 90 дней со дня ее совершения;ежемесячно на выбор доступна одна из пяти бонусных программ:

За рулем10% за покупки на АЗС (на покупки на сумму не более 10 000 руб. в месяц);3% за оплату такси, каршеринга, парковок и штрафов ГИБДД (на покупки на сумму не более 5 000 руб. в месяц);1% на остальные покупки

Тепло5% за оплату услуг ЖКХ, в т.ч. через интернет-банк, проезда в общественном транспорте, покупки в аптеках (на покупки на сумму не более 20 000 руб. в месяц);1% на остальные покупки

Отдых10% при оплате билетов в кинотеатры и театры (на покупки на сумму не более 10 000 руб. в месяц);5% в кафе, барах и ресторанах (на покупки на сумму не более 20 000 руб. в месяц);1% на остальные покупки

Онлайн покупки10% за покупки онлайн книг, музыки и фильмов (на покупки на сумму не более 5 000 руб. в месяц);5% за покупку одежды и обуви в интернете (на покупки на сумму не более 20 000 руб. в месяц);1% на остальные покупки

Всё включено2% за любые покупки картой

мин. сумма покупки - от 100 руб., макс. сумма операций для начисления баллов - 100 000 руб. в месяц за одну бонусную программу.