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Кредит Европа Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Travelpass

Mastercard World Black Edition «Travelpass» — Кредит Европа Банк
Основные характеристики
  • ставка от 23% годовых
  • кредитный лимит до 3 000 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 11 880 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay /Google Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • Для путешествий
  • Заправки
  • Супермаркеты
  • Другое

начисление баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые моментально можно потратить на последующие покупки по курсу 1 балл = 1 рубль:

  • 10% от суммы покупок, совершенных за пределами РФ в категориях «Авиалинии, авиакомпании», «Транспорт, паркинг», «Развлечения», «Рестораны», «Заправочные станции», «Отели, мотели, кемпинги», «Аренда автомобилей, иных транспортных средств»;
  • 7% от суммы покупок, совершенных на территории РФ в категориях «Авиалинии, авиакомпании», «Транспорт, паркинг», «Отели, мотели», «Туристические агентства»;
  • 5% от суммы покупок, совершенных на территории РФ в категории «Заправочные станции»;
  • 1% от суммы покупки начисляется во всех других категориях;
  • макс. 7 000 баллов в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 11 880 ₽

по 990 руб. в месяц, плата не взимается при сумме покупок от 60 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

2%, мин. 399 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

2%, мин. 399 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

2%, мин. 399 руб. (0% при снятии за рубежом)

Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 399 руб. (0% при снятии за рубежом)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50% от установленного кредитного лимита, но не более 300 000 руб. в банкоматах и в ПВН в день
Дополнительная информация
  • плата за пропуск платежа - 20% годовых;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
  • 8 бесплатных посещений бизнес-залов в аэропортах по программе Lounge Key;
  • консьерж-сервис, страховая программа для путешествующих - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 3 000 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 23% до 39%
23% годовых по операциям оплаты товаров и услуг; 39% годовых по прочим операциям (в т.ч. переводы с карту на карту)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
2% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 200 руб.
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • косвенное подтверждение доходов
  • не требуется

подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб.

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • снятие наличных за рубежом без комиссии;
  • возможна покупка товаров в рассрочку у партнеров банка
Дата актуализации
12.03.2019 11:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Travelpass» в 31 городе России
101
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
Адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
ОГРН
1037739326063
Сайт
www.crediteurope.ru
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Телефоны
8 800 700-77-57 — единая справочная служба
(495) 775-77-57