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Другое начисление баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые моментально можно потратить на последующие покупки по курсу 1 балл = 1 рубль: 10% от суммы покупок, совершенных за пределами РФ в категориях «Авиалинии, авиакомпании», «Транспорт, паркинг», «Развлечения», «Рестораны», «Заправочные станции», «Отели, мотели, кемпинги», «Аренда автомобилей, иных транспортных средств»;

7% от суммы покупок, совершенных на территории РФ в категориях «Авиалинии, авиакомпании», «Транспорт, паркинг», «Отели, мотели», «Туристические агентства»;

5% от суммы покупок, совершенных на территории РФ в категории «Заправочные станции»;

1% от суммы покупки начисляется во всех других категориях;

макс. 7 000 баллов в месяц Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 - 11 880 ₽ по 990 руб. в месяц, плата не взимается при сумме покупок от 60 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 2%, мин. 399 руб. Снятие наличных в ПВН банка 2%, мин. 399 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 399 руб. (0% при снятии за рубежом) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 399 руб. (0% при снятии за рубежом) Лимиты по операциям снятие наличных: до 50% от установленного кредитного лимита, но не более 300 000 руб. в банкоматах и в ПВН в день Дополнительная информация плата за пропуск платежа - 20% годовых;

плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;

8 бесплатных посещений бизнес-залов в аэропортах по программе Lounge Key;

консьерж-сервис, страховая программа для путешествующих - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита до 3 000 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 23% годовых по операциям оплаты товаров и услуг; 39% годовых по прочим операциям (в т.ч. переводы с карту на карту) от 23% до 39% Погашение кредита

2% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 200 руб. минимальный ежемесячный платеж:2% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов

не требуется подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб. Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы наличие бонусной программы;

возможность бесплатного обслуживания;

снятие наличных за рубежом без комиссии;

возможна покупка товаров в рассрочку у партнеров банка Дата актуализации 12.03.2019 11:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.