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Travelpass
Mastercard World Black Edition «Travelpass» — Кредит Европа Банк
Основные характеристики
- ставка от 23% годовых
- кредитный лимит до 3 000 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание от 0 до 11 880 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay /Google Pay / Samsung Pay
Бонусы
- Для путешествий
- Заправки
- Супермаркеты
- Другое
начисление баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые моментально можно потратить на последующие покупки по курсу 1 балл = 1 рубль:
- 10% от суммы покупок, совершенных за пределами РФ в категориях «Авиалинии, авиакомпании», «Транспорт, паркинг», «Развлечения», «Рестораны», «Заправочные станции», «Отели, мотели, кемпинги», «Аренда автомобилей, иных транспортных средств»;
- 7% от суммы покупок, совершенных на территории РФ в категориях «Авиалинии, авиакомпании», «Транспорт, паркинг», «Отели, мотели», «Туристические агентства»;
- 5% от суммы покупок, совершенных на территории РФ в категории «Заправочные станции»;
- 1% от суммы покупки начисляется во всех других категориях;
- макс. 7 000 баллов в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 11 880 ₽
по 990 руб. в месяц, плата не взимается при сумме покупок от 60 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
2%, мин. 399 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
2%, мин. 399 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
2%, мин. 399 руб. (0% при снятии за рубежом)
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 399 руб. (0% при снятии за рубежом)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50% от установленного кредитного лимита, но не более 300 000 руб. в банкоматах и в ПВН в день
Дополнительная информация
- плата за пропуск платежа - 20% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
- 8 бесплатных посещений бизнес-залов в аэропортах по программе Lounge Key;
- консьерж-сервис, страховая программа для путешествующих - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 3 000 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 23% до 39%
23% годовых по операциям оплаты товаров и услуг; 39% годовых по прочим операциям (в т.ч. переводы с карту на карту)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
2% от суммы основного долга
2% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 200 руб.
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
- не требуется
подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб.
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- возможность бесплатного обслуживания;
- снятие наличных за рубежом без комиссии;
- возможна покупка товаров в рассрочку у партнеров банка
Дата актуализации
12.03.2019 11:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Travelpass» в 31 городе России
Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
- ОГРН
- 1037739326063
- Сайт
- www.crediteurope.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-77-57 — единая справочная служба(495) 775-77-57