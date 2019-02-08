Челиндбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная Platinum
Основные характеристики
- ставка 19% годовых
- кредитный лимит до 750 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 4 000 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
4 000 ₽
единовременно за весь срок действия карты
Снятие наличных в банкоматах банка
3,5%
Снятие наличных в ПВН банка
3,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
4%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
лимит на снятие наличных: в день - 60 000 руб.; в месяц - 1 000 000 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- держателям карты бесплатно предоставляется страховой полис для выезжающих за рубеж;
- штрафные санкции за нарушение обязательств по кредиту - 18,25% годовых;
- плата за перерасход установленного лимита кредитования - 30% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 400 000 до 750 000 ₽
Срок кредита
до 12 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
19%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 500 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 70 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая процентная ставка
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств в сторонних банках;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных
Дата актуализации
08.02.2019 10:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Platinum» в 27 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Челябинск
- Телефоны
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(351) 239-83-80 — контакт-центр