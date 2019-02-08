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Челиндбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная Platinum

Основные характеристики
  • ставка 19% годовых
  • кредитный лимит до 750 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 4 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
4 000 ₽

единовременно за весь срок действия карты

Снятие наличных в банкоматах банка

3,5%

Снятие наличных в ПВН банка

3,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
лимит на снятие наличных: в день - 60 000 руб.; в месяц - 1 000 000 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • держателям карты бесплатно предоставляется страховой полис для выезжающих за рубеж;
  • штрафные санкции за нарушение обязательств по кредиту - 18,25% годовых;
  • плата за перерасход установленного лимита кредитования - 30% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 400 000 до 750 000 ₽
Срок кредита
до 12 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
19%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 500 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая процентная ставка
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств в сторонних банках;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных
Дата актуализации
08.02.2019 10:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Platinum» в 27 городах России
4 298
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 13
Банкоматы 67
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Телефоны
(351) 239-83-80 — контакт-центр