МТС Cashback
- ставка от 11,9% годовых
- кредитный лимит до 299 999 ₽
- льготный период до 111 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- бонусная программа
- Mastercard World
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
- Сотовые операторы
- Другое
начисление бонусов, которыми в дальнейшем можно оплатить услуги мобильной связи ПАО "МТС" или обменять на сертификат со скидкой до 100% на телефон, планшетный компьютер, портативную технику, аксессуары в салонах-магазинах МТС (номинал сертификата от 100 до 80 000 руб. в зависимости от суммы накопленных бонусов), 1 бонус = 1 руб.:
- 25% - при покупке у партнеров через через приложение МТС Cashback;
- 5% - в категории "Супермаркеты", "АЗС" и "Кинотеатры";
- 1% - за прочие покупки
макс. 10 000 бонусов в мес.
299 руб. - за выпуск карты
- 1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств;
- 3,9% + 350 руб. - за счет кредитного лимита
- 1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств;
- 3,9% + 350 руб. - за счет кредитного лимита;
- 4% - со счета без использования карты
- 1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств;
- 3,9% + 350 руб. - за счет кредитного лимита
- 1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств;
- 3,9% + 350 руб. - за счет кредитного лимита
- смс-оповещение - 15 руб. в месяц с 3-го месяца;
- комиссия за перевыпуск при окончании срока действия не взимается;
- плата за пропуск платежа - 500 руб. + 0,1% от задолженности за каждый день
- операции оплаты товаров и услуг
5% от суммы задолженности
- не требуется
- не требуется
- не требуется
- бесплатное обслуживание карты;
- не высокая стоимость смс-оповещений
- на сайте банка не указан срок действия накопленных бонусов;
- накопленные бонусы можно потратить только в салонах МТС и на оплату услуг мобильной связи МТС
- карта неименная, выдается в салоне МТС
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «МТС Cashback» с лимитом 299 999 руб. беспроцентный период составит до 111 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 9 950 руб., процентная ставка от 11.9% годовых , переплата за период — 58 201 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- ОГРН
- 1027739053704
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт