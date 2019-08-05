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МТС Cashback

Mastercard World «МТС Cashback» — МТС Банк
Основные характеристики
  • ставка от 11,9% годовых
  • кредитный лимит до 299 999  ₽
  • льготный период до 111 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • Сотовые операторы
  • Другое

начисление бонусов, которыми в дальнейшем можно оплатить услуги мобильной связи ПАО "МТС" или обменять на сертификат со скидкой до 100% на телефон, планшетный компьютер, портативную технику, аксессуары в салонах-магазинах МТС (номинал сертификата от 100 до 80 000 руб. в зависимости от суммы накопленных бонусов), 1 бонус = 1 руб.:

  • 25% - при покупке у партнеров через через приложение МТС Cashback;
  • 5% - в категории "Супермаркеты", "АЗС" и "Кинотеатры";
  • 1% - за прочие покупки

макс. 10 000 бонусов в мес.

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

299 руб. - за выпуск карты

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств;
  • 3,9% + 350 руб. - за счет кредитного лимита
Снятие наличных в ПВН банка
  • 1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств;
  • 3,9% + 350 руб. - за счет кредитного лимита;
  • 4% - со счета без использования карты
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств;
  • 3,9% + 350 руб. - за счет кредитного лимита
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств;
  • 3,9% + 350 руб. - за счет кредитного лимита
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • смс-оповещение - 15 руб. в месяц с 3-го месяца;
  • комиссия за перевыпуск при окончании срока действия не взимается;
  • плата за пропуск платежа - 500 руб. + 0,1% от задолженности за каждый день
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 299 999 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 111 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 11,9% до 25,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
минимум 100 руб.
Требования и документы
Возраст
от 20 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты;
  • не высокая стоимость смс-оповещений
Минусы
  • на сайте банка не указан срок действия накопленных бонусов;
  • накопленные бонусы можно потратить только в салонах МТС и на оплату услуг мобильной связи МТС
Особые ограничения
  • карта неименная, выдается в салоне МТС
Дата актуализации
05.08.2019 15:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «МТС Cashback» с лимитом 299 999 руб. беспроцентный период составит до 111 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 9 950 руб., процентная ставка от 11.9% годовых , переплата за период — 58 201 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.

Кредитная карта «МТС Cashback» в 60 городах России
1 857
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Справочная информация
ПАО «МТС-Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
ОГРН
1027739053704
Сайт
www.mtsbank.ru
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