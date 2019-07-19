Рули ставкой!
- ставка от 8% годовых
- кредитный лимит до 200 000 ₽
- годовое обслуживание 0 ₽
- Visa Electron
- моментальная выдача карты
- чип
- карта неименная
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- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. (эквивалент) за операцию;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- плата за пропуск платежа - 20% годовых
10% от суммы кредитного лимита
- не требуется
- допускается кредитование неработающих пенсионеров
- не требуется
- постоянная
- возможность снижения процентной ставки;
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатное годовое обслуживание;
- оформление по двум документам (подтверждение дохода не требуется);
- допускается кредитование пенсионеров
- продукт предоставляется в городах: Орехово-Зуево, Клин и Дмитров Московской области;
- процентная ставка определяется в момент заключения договора и не меняется в течение периода его действия;
- кредитный лимит не возобновляется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Рули ставкой!» с лимитом 100 000 руб. беспроцентный период составит 0 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 9 459 руб., процентная ставка от 8% годовых , переплата за период — 4 049 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.
- Адрес
- 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1
- ОГРН
- 1025480001073
- Сайт
- www.poidem.ru
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