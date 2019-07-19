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Пойдем!, кредитная карта Все кредитные карты банка

Рули ставкой!

Visa Electron — Пойдем!
Основные характеристики
  • ставка от 8% годовых
  • кредитный лимит до 200 000  ₽
  • годовое обслуживание 0 ₽
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194 заявки за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Electron
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • чип
  • карта неименная
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. (эквивалент) за операцию;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • плата за пропуск платежа - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 100 000 до 200 000 ₽
Срок кредита
до 11 месяцев
Льготный период
нет
Проценты за кредит
от 8% до 30%
в период действия договора потребительского кредита действует процентная ставка 30% годовых; в случае погашения заемщиком в платежном периоде непросроченного основного долга и срочных процентов в сумме, превышающей минимальный платеж, рассчитанный для данного платежного периода, в следующем платежном периоде действует процентная ставка: 20% - свыше 30 000 до 40 000 руб. включительно, 15% - свыше 40 000 до 50 000 руб. включительно, 8% - свыше 50 000 руб.
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы кредитного лимита
Требования и документы
Возраст
от 22 до 75 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
  • допускается кредитование неработающих пенсионеров
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность снижения процентной ставки;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатное годовое обслуживание;
  • оформление по двум документам (подтверждение дохода не требуется);
  • допускается кредитование пенсионеров
Особые ограничения
  • продукт предоставляется в городах: Орехово-Зуево, Клин и Дмитров Московской области;
  • процентная ставка определяется в момент заключения договора и не меняется в течение периода его действия;
  • кредитный лимит не возобновляется
Дата актуализации
19.07.2019 14:28
Оформить карту
194 заявки за 30 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Рули ставкой!» с лимитом 100 000 руб. беспроцентный период составит 0 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 9 459 руб., процентная ставка от 8% годовых , переплата за период — 4 049 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.

Кредитная карта «Рули ставкой!» в 119 городах России
443
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Справочная информация
АО КБ «Пойдём!»
Адрес
127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1
ОГРН
1025480001073
Сайт
www.poidem.ru
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Телефоны
8 800 200-12-30 — единая справочная служба