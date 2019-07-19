в период действия договора потребительского кредита действует процентная ставка 30% годовых; в случае погашения заемщиком в платежном периоде непросроченного основного долга и срочных процентов в сумме, превышающей минимальный платеж, рассчитанный для данного платежного периода, в следующем платежном периоде действует процентная ставка: 20% - свыше 30 000 до 40 000 руб. включительно, 15% - свыше 40 000 до 50 000 руб. включительно, 8% - свыше 50 000 руб.

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Рули ставкой!» с лимитом 100 000 руб. беспроцентный период составит 0 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 9 459 руб., процентная ставка от 8% годовых , переплата за период — 4 049 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.