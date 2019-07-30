Автодрайв
- ставка от 27,9% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание 3 480 ₽
- бонусная программа
- Mastercard Platinum
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
- Заправки
Нам по пути и Газпромбанк – Газпромнефть: начисление бонусов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг на АЗС "Газпромнефть" (кроме табачной продукции) из расчета 1 бонус = 1 рубль; начисление бонусов:
Газпромбанк – Газпромнефть:
- 10% от суммы покупок на АЗС "Газпромнефть" (не более 500 бонусов в месяц);
- 1,5 бонусов за каждые 100 руб. / 2,5 долл. / 2 евро прочих покупок вне АЗС «Газпромнефть» (не более 2 500 бонусов в месяц);
мин.сумма покупок вне АЗС «Газпромнефть» для получения бонусов по данной программе - 20 000 руб. в месяц; бонусы начисляются ежемесячно
Нам по пути ("платиновый" статус):
- 0,7-3 бонуса за 1 литр в зависимости от вида топлива;
- 1 бонус за каждые 50 руб., потраченные на сопутствующие товары АЗС "Газпромнефть" (кроме табачной продукции)
бонусы не начисляются:
- на сопутствующие товары и услуги при покупке на сумму: свыше 4 000 руб. в сутки, свыше 9 000 руб. в неделю, свыше 36 000 руб. в месяц;
- на нефтепродукты при покупке свыше 1 200 литров в месяц;
- при совершении более 3 покупок нефтепродуктов в сутки;
- при совершении более 3 покупок сопутствующих товаров в сутки;
- АИ-80, КПГ и некоторые акционные товары не участвует в программе лояльности
макс. количество бонусов на карте – 60 000; срок действия бонусов - 12 месяцев
290 руб. в месяц
2,9% + 290 руб.
2,9% + 290 руб.
2,9% + 290 руб.
2,9% + 290 руб.
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
- экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты и выдача наличных - без комиссии;
- СМС-информирование - бесплатно
- операции оплаты товаров и услуг
5% от суммы кредитного лимита
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
подтверждение дохода не требуется для карт с лимитом до 150 000 руб.
- не требуется
- не требуется
- бесплатное СМС-информирование;
- бонусная программа;
- возможность получения карты с лимитом до 150 000 руб. без подтверждения дохода
- высокая процентная ставка при снятии наличных за счет кредитного лимита
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Автодрайв» с лимитом 600 000 руб. беспроцентный период составит до 62 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 24 786 руб., процентная ставка от 27.9% годовых , переплата за период — 292 296 руб. , годовое обслуживание: 3 480 руб.
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 300-60-90* 6090 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив