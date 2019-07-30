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Газпромбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Автодрайв

Mastercard Platinum «Карта Автодрайв Platinum Credit» — Газпромбанк
Основные характеристики
  • ставка от 27,9% годовых
  • кредитный лимит до 600 000  ₽
  • льготный период до 62 дней
  • годовое обслуживание 3 480 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • Заправки

Нам по пути и Газпромбанк – Газпромнефть: начисление бонусов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг на АЗС "Газпромнефть" (кроме табачной продукции) из расчета 1 бонус = 1 рубль; начисление бонусов:

Газпромбанк – Газпромнефть:

  • 10% от суммы покупок на АЗС "Газпромнефть" (не более 500 бонусов в месяц);
  • 1,5 бонусов за каждые 100 руб. / 2,5 долл. / 2 евро прочих покупок вне АЗС «Газпромнефть» (не более 2 500 бонусов в месяц);

мин.сумма покупок вне АЗС «Газпромнефть» для получения бонусов по данной программе - 20 000 руб. в месяц; бонусы начисляются ежемесячно

Нам по пути ("платиновый" статус):

  • 0,7-3 бонуса за 1 литр в зависимости от вида топлива;
  • 1 бонус за каждые 50 руб., потраченные на сопутствующие товары АЗС "Газпромнефть" (кроме табачной продукции)

бонусы не начисляются:

  • на сопутствующие товары и услуги при покупке на сумму: свыше 4 000 руб. в сутки, свыше 9 000 руб. в неделю, свыше 36 000 руб. в месяц;
  • на нефтепродукты при покупке свыше 1 200 литров в месяц;
  • при совершении более 3 покупок нефтепродуктов в сутки;
  • при совершении более 3 покупок сопутствующих товаров в сутки;
  • АИ-80, КПГ и некоторые акционные товары не участвует в программе лояльности

макс. количество бонусов на карте – 60 000; срок действия бонусов - 12 месяцев

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
3 480 ₽

290 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2,9% + 290 руб.

Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
  • экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты и выдача наличных - без комиссии;
  • СМС-информирование - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 600 000 ₽
до 150 000 руб. - без подтверждения дохода
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 62 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 27,9% до 32,9%
27,9% годовых - на покупки; 32,9% годовых - за снятие наличных
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы кредитного лимита
Требования и документы
Возраст
от 20 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

подтверждение дохода не требуется для карт с лимитом до 150 000 руб.

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бонусная программа;
  • возможность получения карты с лимитом до 150 000 руб. без подтверждения дохода
Минусы
  • высокая процентная ставка при снятии наличных за счет кредитного лимита
Дата актуализации
30.07.2019 10:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Автодрайв» с лимитом 600 000 руб. беспроцентный период составит до 62 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 24 786 руб., процентная ставка от 27.9% годовых , переплата за период — 292 296 руб. , годовое обслуживание: 3 480 руб.

Кредитная карта «Автодрайв» в 216 городах России
294
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Справочная информация
Банк ГПБ (АО)
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
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