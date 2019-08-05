за каждые 100 руб. покупок по карте банк начисляет бонусы которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплаты товаров или услуг у выбранного партнера (повышенные начисления осуществляются при поддержании ежемесячного остатка на карте не менее 20 000 руб.):

8/15 баллов - программа лояльности "Выручай карта" или "Клуб Перекресток";

1/2 бонусных руб. - "М.Бонус";

1/2 руб. - “МТС Сashback”;

1/2 ОКов - "Одноклассники";

10/20 бонусов - "Ростелеком "Бонус";

1/2 бонусов - "Клуб 36,6" и "Горздрав";

1/2 α-баллов - "АльфаБАЛЛЫ" (программа лояльности от «АльфаСтрахование»)

накопление дополнительных баллов происходит у партнеров в соответствии с условиями выбранной программы лояльности