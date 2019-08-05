Марки
- ставка от 22,9% годовых
- кредитный лимит до 1 500 000 ₽
- льготный период до 60 дней
- годовое обслуживание от 0 до 900 ₽
- бонусная программа
- Visa Classic
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay/Samsung Pay/Apple Pay
- Супермаркеты
- Другое
- Сотовые операторы
за каждые 100 руб. покупок по карте банк начисляет бонусы которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплаты товаров или услуг у выбранного партнера (повышенные начисления осуществляются при поддержании ежемесячного остатка на карте не менее 20 000 руб.):
- 8/15 баллов - программа лояльности "Выручай карта" или "Клуб Перекресток";
- 1/2 бонусных руб. - "М.Бонус";
- 1/2 руб. - “МТС Сashback”;
- 1/2 ОКов - "Одноклассники";
- 10/20 бонусов - "Ростелеком "Бонус";
- 1/2 бонусов - "Клуб 36,6" и "Горздрав";
- 1/2 α-баллов - "АльфаБАЛЛЫ" (программа лояльности от «АльфаСтрахование»)
накопление дополнительных баллов происходит у партнеров в соответствии с условиями выбранной программы лояльности
- бесплатно - в первый год обслуживания ;
- 900 руб. - со второго года
- 900 руб. - за выпуск
5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)
5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)
5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в банкоматах группы ВТБ)
5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в ПВН группы ВТБ)
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц, начиная с 3-го месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);
- плата за пропуск платежа в 1-й раз - 300 руб., далее - 500 руб. (взимается до 4-х пропусков);
- доставка карты Почтой России - 100 руб.;
- при покупках на общую сумму от 10 000 рублей в месяц автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по Сберегательному счету на 1%
- операции оплаты товаров и услуг
5% от суммы основного долга
- не требуется
- не требуется
- не требуется
- невысокая стоимость годового обслуживания карты;
- подтверждение дохода не требуется;
- крупная сумма кредитного лимита ;
- наличие бонусных программ на выбор
- крупная комиссия за снятие кредитных средств;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных
- к карте может быть подключена одна из бонусных программ по выбору клиента;
- программу лояльности можно менять, но не более 1 раза в месяц;
- требуется предоставление данных о работодателе / организации, а для неработающих пенсионеров - пенсионное удостоверение
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Марки» с лимитом 1 500 000 руб. беспроцентный период составит до 60 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 141 042 руб., процентная ставка от 22.9% годовых , переплата за период — 192 504 руб. , годовое обслуживание: 0 - 900 руб.
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- ОГРН
- 1023200000010
- Сайт
- www.pochtabank.ru
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8 800 550-07-70 — единая справочная служба