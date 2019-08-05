Россия
Вход
Поиск
Почта Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Марки

Visa Classic «Марки» — Почта Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка от 22,9% годовых
  • кредитный лимит до 1 500 000  ₽
  • льготный период до 60 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 900 ₽
  • бонусная программа
  • Visa Classic «Марки» — Почта Банк
  • Visa Classic «Марки» — Почта Банк
Заявка недоступна
Посмотрите кредитные карты банка с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Google Pay/Samsung Pay/Apple Pay
Бонусы
  • Супермаркеты
  • Другое
  • Сотовые операторы

за каждые 100 руб. покупок по карте банк начисляет бонусы которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплаты товаров или услуг у выбранного партнера (повышенные начисления осуществляются при поддержании ежемесячного остатка на карте не менее 20 000 руб.):

  • 8/15 баллов - программа лояльности "Выручай карта" или "Клуб Перекресток";
  • 1/2 бонусных руб. - "М.Бонус";
  • 1/2 руб. - “МТС Сashback”;
  • 1/2 ОКов - "Одноклассники";
  • 10/20 бонусов - "Ростелеком "Бонус";
  • 1/2 бонусов - "Клуб 36,6" и "Горздрав";
  • 1/2 α-баллов - "АльфаБАЛЛЫ" (программа лояльности от «АльфаСтрахование»)

накопление дополнительных баллов происходит у партнеров в соответствии с условиями выбранной программы лояльности

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 900 ₽
  • бесплатно - в первый год обслуживания ;
  • 900 руб. - со второго года
  • 900 руб. - за выпуск
Снятие наличных в банкоматах банка

5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН банка

5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в банкоматах других банков

5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в банкоматах группы ВТБ)

Снятие наличных в ПВН других банков

5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в ПВН группы ВТБ)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 49 руб. в месяц, начиная с 3-го месяца;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);
  • плата за пропуск платежа в 1-й раз - 300 руб., далее - 500 руб. (взимается до 4-х пропусков);
  • доставка карты Почтой России - 100 руб.;
  • при покупках на общую сумму от 10 000 рублей в месяц автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по Сберегательному счету на 1%
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 500 000 ₽
Льготный период
до 60 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 22,9% до 31,9%
22,9% годовых - по операциям оплаты товаров и услуг; 31,9% годовых - на прочие операции
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая стоимость годового обслуживания карты;
  • подтверждение дохода не требуется;
  • крупная сумма кредитного лимита ;
  • наличие бонусных программ на выбор
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных
Особые ограничения
  • к карте может быть подключена одна из бонусных программ по выбору клиента;
  • программу лояльности можно менять, но не более 1 раза в месяц;
  • требуется предоставление данных о работодателе / организации, а для неработающих пенсионеров - пенсионное удостоверение
Дата актуализации
05.08.2019 14:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Марки» с лимитом 1 500 000 руб. беспроцентный период составит до 60 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 141 042 руб., процентная ставка от 22.9% годовых , переплата за период — 192 504 руб. , годовое обслуживание: 0 - 900 руб.

Кредитная карта «Марки» в 1608 городах России
480
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
ОГРН
1023200000010
Сайт
www.pochtabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 392
Банкоматы 375
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба