Avon
- ставка от 12% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 590 ₽
- cash back до 3%
- Mastercard World
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- 2% за покупки на My.avon.ru;
- 1% за каждые 100 руб. покупок в других категориях;
- 3-30% по специальным предложениям в интернет-банке
макс. 6 000 руб.
2,9% + 290 руб.
не предусмотрено
2,9% + 290 руб.
2,9% + 290 руб.
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- возможна доставка карты курьером по всей России
- операции оплаты товаров и услуг
8% от суммы задолженности
- не требуется
- не требуется
- не требуется
- не взимается комиссия на платежи в Avon через сервисы банка;
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- подтверждение дохода не требуется;
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Avon» с лимитом 300 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 26 655 руб., процентная ставка от 12% годовых , переплата за период — 19 860 руб. , годовое обслуживание: 590 руб.
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- ОГРН
- 1027739642281
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам