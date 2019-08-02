Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Avon» с лимитом 300 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 26 655 руб., процентная ставка от 12% годовых , переплата за период — 19 860 руб. , годовое обслуживание: 590 руб.