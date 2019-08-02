Россия
Вход
Поиск
Тинькофф Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Avon

Mastercard World «Avon» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
  • ставка от 12% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 590 ₽
  • cash back до 3%
Заявка недоступна
Посмотрите кредитные карты банка с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 1 до 3%
  • 2% за покупки на My.avon.ru;
  • 1% за каждые 100 руб. покупок в других категориях;
  • 3-30% по специальным предложениям в интернет-банке

макс. 6 000 руб.

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
590 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2,9% + 290 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • возможна доставка карты курьером по всей России
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 300 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 12% до 49,9%
12-29,9% годовых на покупки, 30-49,9% годовых по операциям получения наличных
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
8% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • не взимается комиссия на платежи в Avon через сервисы банка;
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • подтверждение дохода не требуется;
Дата актуализации
02.08.2019 17:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Avon» с лимитом 300 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 26 655 руб., процентная ставка от 12% годовых , переплата за период — 19 860 руб. , годовое обслуживание: 590 руб.

Кредитная карта «Avon» в 1 городе России
416
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
ОГРН
1027739642281
Сайт
www.tinkoff.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 131
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам