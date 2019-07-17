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Восточный Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Visa Platinum Light

Основные характеристики
  • ставка от 24% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 56 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • cash back
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Instant Issue
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back

до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель)

Бонусы
  • Заправки
  • Другое

начисление бонусов за оплату товаров и услуг (1 бонус = 1 руб.), которыми в дальнейшем можно компенсировать полную стоимость покупки в течение 90 дней со дня ее совершения;ежемесячно на выбор доступна одна из пяти бонусных программ:

За рулем10% за покупки на АЗС (на сумму покупок не более 10 000 руб. в месяц);5% за оплату такси, каршеринга, парковок и услуг автомоек (на сумму покупок не более 5 000 руб. в месяц);1% на остальные покупки

Тепло5% за оплату услуг ЖКХ, в т.ч. через интернет-банк, проезда в общественном транспорте, покупки в аптеках (на покупки на сумму не более 20 000 руб. в месяц);1% на остальные покупки

Отдых10% при оплате билетов в кинотеатры/театры и оплату такси (на сумму покупок не более 5 000 руб. в месяц);5% в кафе, барах и ресторанах (на покупки на сумму не более 20 000 руб. в месяц);1% на остальные покупки

Онлайн покупки10% за покупки онлайн книг, музыки и фильмов и доставку еды с онлайн оплатой (на покупки на сумму не более 5 000 руб. в месяц);3% за покупки в интернете в других категориях (на сумму не более 20 000 руб. в месяц);1% на остальные покупки

Всё включено2% за любые покупки картой

мин. сумма покупки - от 100 руб., макс. сумма операций для начисления баллов - 100 000 руб. в месяц

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

3 000 руб. - за выпуск карты

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% - за счет собственных средств;
  • 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% - за счет собственных средств;
  • 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 90 руб. - за счет собственных средств;
  • 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 90 руб. - за счет собственных средств;
  • 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита
Лимиты по операциям
снятие наличных: не более 500 000 руб. в день, не более 1 000 000 руб. в мес.
Дополнительная информация
  • сначала выпускается не именная карта;
  • в качестве доп.карты возможен выпуск МИР Привилегия или UnionPay Classic;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;
  • смс информирование - бесплатно;
  • неустойка за несвоевременное погашение задолженности - 20% годовых за каждый день просрочки;
  • возможна бесплатная доставка курьером неименной карты
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 100 000 до 500 000 ₽
Срок кредита
до 60 месяцев
Льготный период
до 56 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24% до 39%
36,6% - 39% годовых - по наличным операциям; 24% - 24,9% годовых - по безналичным операциям
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
1% от суммы основного долга
мин. 500 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 71 года
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

подтверждение дохода не требуется для лиц старше 26 лет; ежемесячный доход не менее 50 000 руб.

Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное обслуживание весь срок действия карты;
  • наличие бонусных программ на выбор клиента
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных денежных средств;
Особые ограничения
  • заемщики без опыта кредитования - жители Москвы могут получить кредит при условии постоянной регистрации в Москве от 12 месяцев; жители Санкт-Петербурга могут получить кредит при условии постоянной регистрации от 12 месяцев в Санкт-Петербурге или Ленинградской области;
  • для лиц моложе 26 лет: стаж работы от 12 месяцев, требуется подтверждение дохода и оформление онлайн заявки недоступно;
Дата актуализации
17.07.2019 21:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Visa Platinum Light» с лимитом 100 000 руб. беспроцентный период составит до 56 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 877 руб., процентная ставка от 24% годовых , переплата за период — 72 620 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.

Кредитная карта «Visa Platinum Light» в 251 городе России
292
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Справочная информация
ПАО КБ «Восточный»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
ОГРН
1022800000112
Сайт
www.vostbank.ru
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