Visa Platinum Light
- ставка от 24% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 56 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back
- бонусная программа
на выбор
- Visa Instant Issue
- Visa Platinum
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель)
- Заправки
- Другое
начисление бонусов за оплату товаров и услуг (1 бонус = 1 руб.), которыми в дальнейшем можно компенсировать полную стоимость покупки в течение 90 дней со дня ее совершения;ежемесячно на выбор доступна одна из пяти бонусных программ:
За рулем10% за покупки на АЗС (на сумму покупок не более 10 000 руб. в месяц);5% за оплату такси, каршеринга, парковок и услуг автомоек (на сумму покупок не более 5 000 руб. в месяц);1% на остальные покупки
Тепло5% за оплату услуг ЖКХ, в т.ч. через интернет-банк, проезда в общественном транспорте, покупки в аптеках (на покупки на сумму не более 20 000 руб. в месяц);1% на остальные покупки
Отдых10% при оплате билетов в кинотеатры/театры и оплату такси (на сумму покупок не более 5 000 руб. в месяц);5% в кафе, барах и ресторанах (на покупки на сумму не более 20 000 руб. в месяц);1% на остальные покупки
Онлайн покупки10% за покупки онлайн книг, музыки и фильмов и доставку еды с онлайн оплатой (на покупки на сумму не более 5 000 руб. в месяц);3% за покупки в интернете в других категориях (на сумму не более 20 000 руб. в месяц);1% на остальные покупки
Всё включено2% за любые покупки картой
мин. сумма покупки - от 100 руб., макс. сумма операций для начисления баллов - 100 000 руб. в месяц
3 000 руб. - за выпуск карты
- 0% - за счет собственных средств;
- 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита
- 0% - за счет собственных средств;
- 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита
- 90 руб. - за счет собственных средств;
- 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита
- 90 руб. - за счет собственных средств;
- 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита
- сначала выпускается не именная карта;
- в качестве доп.карты возможен выпуск МИР Привилегия или UnionPay Classic;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;
- смс информирование - бесплатно;
- неустойка за несвоевременное погашение задолженности - 20% годовых за каждый день просрочки;
- возможна бесплатная доставка курьером неименной карты
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
1% от суммы основного долга
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
подтверждение дохода не требуется для лиц старше 26 лет; ежемесячный доход не менее 50 000 руб.
- постоянная
- постоянная
- бесплатное обслуживание весь срок действия карты;
- наличие бонусных программ на выбор клиента
- крупная комиссия за снятие кредитных денежных средств;
- заемщики без опыта кредитования - жители Москвы могут получить кредит при условии постоянной регистрации в Москве от 12 месяцев; жители Санкт-Петербурга могут получить кредит при условии постоянной регистрации от 12 месяцев в Санкт-Петербурге или Ленинградской области;
- для лиц моложе 26 лет: стаж работы от 12 месяцев, требуется подтверждение дохода и оформление онлайн заявки недоступно;
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Visa Platinum Light» с лимитом 100 000 руб. беспроцентный период составит до 56 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 877 руб., процентная ставка от 24% годовых , переплата за период — 72 620 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- ОГРН
- 1022800000112
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-71-00 — единая справочная служба8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание