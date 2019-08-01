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Русский Стандарт, кредитная карта Все кредитные карты банка

Platinum 100

MasterCard Platinum «Platinum» — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • ставка от 21,9% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 100 дней
  • годовое обслуживание 1 190 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 190 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3,9% + 390 руб. (0% в течение первых 30 календарных дней с даты подписания договора)

Снятие наличных в ПВН банка

3,9% + 390 руб. (0% в течение первых 30 календарных дней с даты подписания договора)

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,9% + 390 руб. (0% в течение первых 30 календарных дней с даты подписания договора)

Снятие наличных в ПВН других банков

3,9% + 390 руб. (0% в течение первых 30 календарных дней с даты подписания договора)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • СМС-информирование - 69 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • плата за пропуск платежа - 700 руб.;
  • доставка карты курьером по Москве - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 300 000 ₽
Льготный период
до 100 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21,9% до 49,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • косвенное подтверждение доходов
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика
Минусы
  • льготный период только на покупки;
  • крупный штраф за пропуск платежа
Дата актуализации
01.08.2019 16:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Platinum» с лимитом 300 000 руб. беспроцентный период составит до 100 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 28 064 руб., процентная ставка от 21.9% годовых , переплата за период — 36 768 руб. , годовое обслуживание: 1 190 руб.

Кредитная карта «Platinum 100» в 86 городах России
293
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
ОГРН
1027739210630
Сайт
www.rsb.ru
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Телефоны
(495) 748-07-48