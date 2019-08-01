Platinum 100
- ставка от 21,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 100 дней
- годовое обслуживание 1 190 ₽
- Mastercard World
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
3,9% + 390 руб. (0% в течение первых 30 календарных дней с даты подписания договора)
3,9% + 390 руб. (0% в течение первых 30 календарных дней с даты подписания договора)
3,9% + 390 руб. (0% в течение первых 30 календарных дней с даты подписания договора)
3,9% + 390 руб. (0% в течение первых 30 календарных дней с даты подписания договора)
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- СМС-информирование - 69 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- плата за пропуск платежа - 700 руб.;
- доставка карты курьером по Москве - бесплатно
- операции оплаты товаров и услуг
3% от суммы задолженности
- косвенное подтверждение доходов
- не требуется
- постоянная
- отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика
- льготный период только на покупки;
- крупный штраф за пропуск платежа
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Platinum» с лимитом 300 000 руб. беспроцентный период составит до 100 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 28 064 руб., процентная ставка от 21.9% годовых , переплата за период — 36 768 руб. , годовое обслуживание: 1 190 руб.
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- ОГРН
- 1027739210630
- Сайт
- www.rsb.ru
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- Телефоны
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