60 дней без процентов
- ставка от 30,5% годовых
- кредитный лимит до 299 999 ₽
- льготный период до 60 дней
- годовое обслуживание от 0 до 1 188 ₽
- cash back до 5%
- Visa Unembossed
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Google Pay/ Samsung Pay/ Apple Pay
- 5% от суммы безналичных покупок в категориях: "Фитнес-клубы", "Ж/д билеты" "Билеты на междугородние автобусы", "Товары и услуги для сада и дачи" и "АЗС" , акция действует по 30 сентября 2019 (макс.- 500 руб. в месяц)
- 1% за любые покупки (ограничений по сумме возврата нет);
- до 40% за покупки у партнеров
по 99 руб. в месяц, плата не взимается при покупках от 15 000 руб. в месяц
0% при сумме снятия до 15 000 руб. в месяц, свыше - 5,99%, мин. 500 руб.
0% при сумме снятия до 15 000 руб. в месяц, свыше - 5,99%, мин. 500 руб.
0% при сумме снятия до 15 000 руб. в месяц, свыше - 5,99%, мин. 500 руб.
0% при сумме снятия до 15 000 руб. в месяц, свыше - 5,99%, мин. 500 руб.
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- пени за пропуск платежа - 20% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. (бесплатно в банкоматах ВУЗ-Банка);
- бесплатная доставка карты
- операции оплаты товаров и услуг
3% от суммы задолженности
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
до 99 999 руб. - паспорт гражданина РФ; от 100 000 руб. до 299 999 руб. - паспорт и справка о доходах
- не требуется
- постоянная
- наличие cash back
- возможность снижения / отмены платы за обслуживание карты;
- длительный льготный период на покупки;
- без подтверждения дохода при сумме кредита до 100 000 руб.
- высокая процентная ставка по операциям снятия наличных;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- крупная комиссия за выдачу наличных свыше 15 000 руб. в месяц
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Кредитная карта» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 60 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 932 руб., процентная ставка от 30.5% годовых , переплата за период — 5 184 руб. , годовое обслуживание: 0 - 1 188 руб.
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- ОГРН
- 1026600000350
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