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Уральский Банк Реконструкции и Развития, кредитная карта Все кредитные карты банка

60 дней без процентов

Visa Classic Unembossed «120 дней без процентов» — Уральский Банк Реконструкции и Развития
Основные характеристики
  • ставка от 30,5% годовых
  • кредитный лимит до 299 999  ₽
  • льготный период до 60 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 1 188 ₽
  • cash back до 5%
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21 заявка за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Unembossed
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможность привязки к Google Pay/ Samsung Pay/ Apple Pay
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% от суммы безналичных покупок в категориях: "Фитнес-клубы", "Ж/д билеты" "Билеты на междугородние автобусы", "Товары и услуги для сада и дачи" и "АЗС" , акция действует по 30 сентября 2019 (макс.- 500 руб. в месяц)
  • 1% за любые покупки (ограничений по сумме возврата нет);
  • до 40% за покупки у партнеров
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 188 ₽

по 99 руб. в месяц, плата не взимается при покупках от 15 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

0% при сумме снятия до 15 000 руб. в месяц, свыше - 5,99%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

0% при сумме снятия до 15 000 руб. в месяц, свыше - 5,99%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% при сумме снятия до 15 000 руб. в месяц, свыше - 5,99%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

0% при сумме снятия до 15 000 руб. в месяц, свыше - 5,99%, мин. 500 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • пени за пропуск платежа - 20% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. (бесплатно в банкоматах ВУЗ-Банка);
  • бесплатная доставка карты
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 299 999 ₽
Льготный период
до 60 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 30,5% до 49,9%
30,5% -процентная ставка по операциям оплаты товаров и услуг; 49,9% - процентная ставка по операциям снятия наличных
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 19 до 75 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

до 99 999 руб. - паспорт гражданина РФ; от 100 000 руб. до 299 999 руб. - паспорт и справка о доходах

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие cash back
  • возможность снижения / отмены платы за обслуживание карты;
  • длительный льготный период на покупки;
  • без подтверждения дохода при сумме кредита до 100 000 руб.
Минусы
  • высокая процентная ставка по операциям снятия наличных;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
  • крупная комиссия за выдачу наличных свыше 15 000 руб. в месяц
Дата актуализации
07.08.2019 13:51
Оформить карту
21 заявка за 30 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Кредитная карта» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 60 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 932 руб., процентная ставка от 30.5% годовых , переплата за период — 5 184 руб. , годовое обслуживание: 0 - 1 188 руб.

Кредитная карта «60 дней без процентов» в 95 городах России
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Справочная информация
ПАО КБ «УБРиР»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
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