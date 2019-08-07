до 99 999 руб. - паспорт гражданина РФ; от 100 000 руб. до 299 999 руб. - паспорт и справка о доходах

снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц

по 399 руб. в месяц, плата не взимается при покупках от 60 000 руб. в месяц

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Кредитная карта» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 240 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 932 руб., процентная ставка от 30.5% годовых , переплата за период — 5 184 руб. , годовое обслуживание: 0 - 4 788 руб.