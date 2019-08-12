Карта командира World of Warships
- ставка 28% годовых
- кредитный лимит до 700 000 ₽
- льготный период до 56 дней
- годовое обслуживание 399 ₽
- бонусная программа
- Mastercard World
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Samsung Pay
- неименная
- Игры
начисление баллов происходит ежемесячно за совершение расходных операции, выплата осуществляется путем предоставления внутриигровых кодов из расчета 1 прив. балл = 1 внутр. код «Премиум корабль» и "Премиум аккаунт на 45 дней", 1 поощ. балл = 1 внутр. код «Активация премиум аккаунта на 14 дней», используемые в соотвествии с Правилами Игры «World of Warships»:
- 1 приветственный балл за совершение первой расходной операции на сумму свыше 1 000 руб.;
- 1 поощрительный балл за совершенные безналичные операций на сумму свыше 20 000 руб. в мес.;
- премиум корабль VI уровня со своим слотом в Порту в подарок;
- корабельный премиум на 45 дней сразу после оформления карты;
- 14 дней корабельного премиум аккаунта в подарок со второго месяца пользования (операции на суммы свыше 20 000 руб. в месяц);
- бонусы за регулярное использование карты (в т.ч. дальнейшее пополнение коллекции кораблей)
4,9% мин. 390 руб.
4,9% мин. 390 руб.
4,9% мин. 390 руб.
4,9% мин. 390 руб.
- СМС-информирование (полный пакет) - 59 руб. в месяц, обязательный пакет предоставляется бесплатно;
- пени за просрочку возврата кредита/уплаты процентов - единовременный штраф 700 руб. + неустойка 3% в день / 20% годовых;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - первый запрос бесплатно, далее 45 руб.;
- конвертация - по курсу банка;
- участие в программе дисконтных программах платежных систем MasterСard
- операции оплаты товаров и услуг
3% от суммы кредитного лимита
- не требуется
банк при необходимости может затребовать справку о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка
- не требуется
- постоянная
- временная
- бонусная программа;
- оформление карты по паспорту;
- невысокая стоимость обслуживания;
- возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы от 1 месяца
- крупная комиссия за снятие кредитных средств;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- существенные санкции за просрочку платежа
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Карта командира World of Warships» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 56 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 895 руб., процентная ставка от 28% годовых , переплата за период — 4 740 руб. , годовое обслуживание: 399 руб.
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- ОГРН
- 1022800000079
- Сайт
- www.atb.su
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- Телефоны
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8 800 775-88-88 — единая справочная служба