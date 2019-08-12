банк при необходимости может затребовать справку о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка

начисление баллов происходит ежемесячно за совершение расходных операции, выплата осуществляется путем предоставления внутриигровых кодов из расчета 1 прив. балл = 1 внутр. код «Премиум корабль» и "Премиум аккаунт на 45 дней", 1 поощ. балл = 1 внутр. код «Активация премиум аккаунта на 14 дней», используемые в соотвествии с Правилами Игры «World of Warships»:

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Карта командира World of Warships» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 56 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 895 руб., процентная ставка от 28% годовых , переплата за период — 4 740 руб. , годовое обслуживание: 399 руб.