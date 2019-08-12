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Азиатско-Тихоокеанский Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Карта командира World of Warships

Mastercard World — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Основные характеристики
  • ставка 28% годовых
  • кредитный лимит до 700 000  ₽
  • льготный период до 56 дней
  • годовое обслуживание 399 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Samsung Pay
  • неименная
Бонусы
  • Игры

начисление баллов происходит ежемесячно за совершение расходных операции, выплата осуществляется путем предоставления внутриигровых кодов из расчета 1 прив. балл = 1 внутр. код «Премиум корабль» и "Премиум аккаунт на 45 дней", 1 поощ. балл = 1 внутр. код «Активация премиум аккаунта на 14 дней», используемые в соотвествии с Правилами Игры «World of Warships»:

  • 1 приветственный балл за совершение первой расходной операции на сумму свыше 1 000 руб.;
  • 1 поощрительный балл за совершенные безналичные операций на сумму свыше 20 000 руб. в мес.;
  • премиум корабль VI уровня со своим слотом в Порту в подарок;
  • корабельный премиум на 45 дней сразу после оформления карты;
  • 14 дней корабельного премиум аккаунта в подарок со второго месяца пользования (операции на суммы свыше 20 000 руб. в месяц);
  • бонусы за регулярное использование карты (в т.ч. дальнейшее пополнение коллекции кораблей)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
399 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4,9% мин. 390 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9% мин. 390 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9% мин. 390 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9% мин. 390 руб.

Лимиты по операциям
выдача наличных - до 250 000 руб. в сутки, 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование (полный пакет) - 59 руб. в месяц, обязательный пакет предоставляется бесплатно;
  • пени за просрочку возврата кредита/уплаты процентов - единовременный штраф 700 руб. + неустойка 3% в день / 20% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - первый запрос бесплатно, далее 45 руб.;
  • конвертация - по курсу банка;
  • участие в программе дисконтных программах платежных систем MasterСard
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 700 000 ₽
Льготный период
до 56 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
28%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы кредитного лимита
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 67 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется

банк при необходимости может затребовать справку о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 1 месяца
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бонусная программа;
  • оформление карты по паспорту;
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы от 1 месяца
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
  • существенные санкции за просрочку платежа
Дата актуализации
12.08.2019 11:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Карта командира World of Warships» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 56 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 895 руб., процентная ставка от 28% годовых , переплата за период — 4 740 руб. , годовое обслуживание: 399 руб.

Кредитная карта «Карта командира World of Warships» в 108 городах России
184
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Справочная информация
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
ОГРН
1022800000079
Сайт
www.atb.su
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 775-88-88 — единая справочная служба