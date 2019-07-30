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Zenit Travel Premium

Visa Signature «Zenit Travel Premium» — Банк Зенит
Основные характеристики
  • ставка 25,9% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 2 990 ₽
  • cash back
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Signature
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
  • начисляется милями
Бонусы
  • Для путешествий

программа лояльности Zenit Travel: начисление миль за операции оплаты товаров и услуг с использованием карты в следующих категориях:

  • 500 приветственных миль за единовременную оплату первых двух посещений бизнес-залов аэропортов в течение календарного года, при условии оплаты услуг за данные посещения на сумму 5 000 руб. и более;
  • 6 миль за 100 руб. при оплате в категориях "Отели", "Аренда авто" и "Железнодорожные билеты" на zenit.onetwotrip.com;
  • 5 миль за 100 руб. при оплате в категории "Авиабилеты" на zenit.onetwotrip.com;
  • 2 мили за 100 руб. за другие покупки при обороте от 50 000 до 250 000 руб. в месяц;
  • 1 миля за 100 руб. за другие покупки при обороте свыше 250 000 руб. в месяц;
  • макс. 25 000 миль за операции оплаты товаров и услуг на портале zenit.onetwotrip.com и 5 000 миль за иные операции оплаты товаров и услуг
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
2 990 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4,9%, мин. 500 руб. - на территории РФ;
  • 0% при снятии до 50 000 руб. за границей, 4,9%, мин. 500 руб. - при снятии свыше 50 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4,9%, мин. 500 руб. - на территории РФ;
  • 0% при снятии до 50 000 руб. за границей, 4,9%, мин. 500 руб. - при снятии свыше 50 000 руб.
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная с третьего месяца;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
  • неустойка за пропуск платежа - 36,5% годовых;
  • бесплатная страховка для выезжающих за рубеж
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3%
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 22 до 60 лет
для женщин: от 22 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • другие документы, кроме справок о доходах
  • справка 2-НДФЛ
  • не требуется

при сумме лимита до 100 000 руб. подтверждение дохода не требуется

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • наличие льготного периода;
  • возможность бесплатного снятия наличных за границей
Дата актуализации
30.07.2019 12:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Zenit Travel» с лимитом 1 000 000 руб. беспроцентный период составит до 50 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 95 481 руб., процентная ставка от 25.9% годовых , переплата за период — 145 772 руб. , годовое обслуживание: 2 990 руб.

Кредитная карта «Zenit Travel Premium» в 28 городах России
33
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Справочная информация
ПАО Банк ЗЕНИТ
Адрес
117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2
ОГРН
1027739056927
Сайт
www.zenit.ru
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба