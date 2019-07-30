Zenit Travel Exclusive
- ставка 24,9% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 29 990 ₽
- cash back
- бонусная программа
- Visa Infinite
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- начисляется милями
- Для путешествий
программа лояльности Zenit Travel: начисление миль за операции оплаты товаров и услуг с использованием карты в следующих категориях:
- 1 000 приветственных миль за единовременную оплату первых двух посещений бизнес-залов аэропортов в течение календарного года, при условии оплаты услуг за данные посещения на сумму 10 000 руб. и более;
- 8 миль за 100 руб. при оплате в категориях "Отели", "Аренда авто" и "Железнодорожные билеты" на zenit.onetwotrip.com;
- 7 миль за 100 руб. при оплате в категории "Авиабилеты" на zenit.onetwotrip.com;
- 4,5 миль за 100 руб за другие покупки при обороте от 50 000 до 500 тыс. руб. в месяц;
- 2 мили за 100 руб. за другие покупки при обороте свыше 500 000 руб. в месяц
4,9%, мин. 500 руб.
4,9%, мин. 500 руб.
- 4,9%, мин. 500 руб. - на территории РФ;
- 0% при снятии до 100 000 руб. за границей, 4,9%, мин. 500 руб. - при снятии свыше 100 000 руб.
- 4,9%, мин. 500 руб. - на территории РФ;
- 0% при снятии до 100 000 руб. за границей, 4,9%, мин. 500 руб. - при снятии свыше 100 000 руб.
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- неустойка за пропуск платежа - 36,5% годовых;
- бесплатная страховка для выезжающих за рубеж
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
3%
для женщин: от 22 до 55 лет
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка 2-НДФЛ
- не требуется
при сумме лимита до 100 000 руб. подтверждение дохода не требуется
- не требуется
- постоянная
- временная
- наличие бонусной программы;
- наличие льготного периода;
- возможность бесплатного снятия наличных за границей;
- бесплатное СМС-информирование и страховка для выезжающих за рубеж
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Zenit Travel» с лимитом 1 000 000 руб. беспроцентный период составит до 50 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 94 996 руб., процентная ставка от 24.9% годовых , переплата за период — 139 952 руб. , годовое обслуживание: 29 990 руб.
- Адрес
- 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2
- ОГРН
- 1027739056927
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 500-66-77 — единая справочная служба