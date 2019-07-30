для мужчин: от 22 до 60 лет для женщин: от 22 до 55 лет

программа лояльности Zenit Travel: начисление миль за операции оплаты товаров и услуг с использованием карты в следующих категориях:

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Zenit Travel» с лимитом 1 000 000 руб. беспроцентный период составит до 50 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 94 996 руб., процентная ставка от 24.9% годовых , переплата за период — 139 952 руб. , годовое обслуживание: 29 990 руб.