Кредитная карта Infinite Комфорт
- ставка 22% годовых
- кредитный лимит до 800 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 25 000 ₽
- Visa Infinite
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
4,9%, мин. 500 руб.
4,9%, мин. 500 руб.
4,9%, мин. 500 руб.
4,9%, мин. 500 руб.
- бесплатное СМС-информирование;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно.;
- конвертация - по курсу банка+0,5-0,9%;
- плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых;
- выпуск карты Priority Pass - бесплатно (посещение VIP-зала держателя карты Priority Pass, каждого сопровождающего лица (гость) - 27 долл. за одно посещение)
- операции оплаты товаров и услуг
5% от суммы основного долга
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
- постоянная
- невысокая процентная ставка;
- бесплатное СМС-информирование;
- возможность подтверждения дохода справкой по форме банка со справкой по форме 2-НДФЛ
- крупная комиссия за снятие кредитных средств
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Кредитная карта с льготным периодом» с лимитом 100 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 9 359 руб., процентная ставка от 22% годовых , переплата за период — 12 308 руб. , годовое обслуживание: 25 000 руб.
- Адрес
- 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
- ОГРН
- 1026300001848
- Сайт
- www.solid.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(846) 203-44-44(846) 379-78-78