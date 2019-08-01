снятие наличных в банкоматах и ПВН банка и других банков - 1 500 000 руб. в день и в месяц

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Кредитная карта с льготным периодом» с лимитом 100 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 9 359 руб., процентная ставка от 22% годовых , переплата за период — 12 308 руб. , годовое обслуживание: 25 000 руб.