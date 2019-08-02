при кредитном лимите свыше 200 000 руб. требуется справка о доходах за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ/ по форме банка/ счет-выписка о зачислении заработной платы за последние 6 месяцев через Банк, через сторонний банк

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Платинум Cash back» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 60 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 765 руб., процентная ставка от 19% годовых , переплата за период — 3 180 руб. , годовое обслуживание: 0 - 12 000 руб.