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Россельхозбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Премиальная

системы Мир Премиальная
Мир Премиальная — Россельхозбанк
еще 2 карты
Основные характеристики
  • ставка от 21,9% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 7 800 ₽
  • бонусная программа
  • Мир Премиальная — Россельхозбанк
  • Mastercard World Black Edition «Амурский тигр» — Россельхозбанк
  • Visa Signature — Россельхозбанк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
  • Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • Для путешествий
  • Другое

программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за каждые 100 руб. от суммы покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):

  • 3 балла в категориях "Кафе и Рестораны";
  • 1,5 балла в других категориях

макс. кол-во баллов в месяц - 20 000, срок действия баллов - 2 года

Выпуск и годовое обслуживание
0 - 7 800 ₽
  • обслуживание карты Мир бесплатно в течение всего срока действия при оформлении через дистанционные каналы обслуживания;
  • 650 руб. в мес., комиссия не взимается при сумме покупок от 100 000 руб. в мес.
Снятие наличных в банкоматах банка

3,9%, мин. 350 руб. (0% в первые три месяца)

Снятие наличных в ПВН банка

3,9%, мин. 350 руб. (0% в первые три месяца)

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,9%, мин. 350 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3,9%, мин. 350 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных не более размера кредитного лимита
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за сверхлимитную задолженность - 40% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
  • карта Priority Pass - бесплатно;
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • отсутствие требования о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;
  • наличие бонусной программы
Минусы
  • после 3-х месяцев использования карты льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств
Особые ограничения
  • банк не раскрывает максимальный размер процентной ставки
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Дата актуализации
08.08.2019 18:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Премиальная» с лимитом 1 000 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 38 139 руб., процентная ставка от 21.9% годовых , переплата за период — 373 004 руб. , годовое обслуживание: 0 - 7 800 руб.

Кредитная карта «Премиальная» в 1127 городах России
36
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Справочная информация
АО «Россельхозбанк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
ОГРН
1027700342890
Сайт
www.rshb.ru
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба