Премиальная Infinite / WorldElite
- ставка от 21,9% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание от 0 до 13 200 ₽
- бонусная программа
- ставка от 10,9% годовых
- кредитный лимит до 15 340 $
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание от 0 до 204 $
- бонусная программа
- ставка от 9,9% годовых
- кредитный лимит до 13 695 €
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание от 0 до 204 €
- бонусная программа
на выбор
- Visa Infinite
- Mastercard World Elite
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
- Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay
- Для путешествий
- Другое
программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за каждые 100 руб. от суммы покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):
- 3 балла в категориях "Кафе и Рестораны";
- 1,5 балла в других категориях
макс. кол-во баллов в месяц - 20 000, срок действия баллов - 2 года
1 100 руб. в мес., комиссия не взимается при сумме покупок от 200 000 руб. в мес.
17 долл. в мес., комиссия не взимается при сумме покупок от 200 000 руб. в мес. (эквивалент)
17 евро в мес., комиссия не взимается при сумме покупок от 200 000 руб. в мес. (эквивалент)
3,9%, мин. 350 руб. (0% в первые три месяца)
3,9%, мин. 350 руб. (0% в первые три месяца)
3,9%, мин. 350 руб.
3,9%, мин. 350 руб.
3,9%, мин. 6 долл. (0% в первые три месяца)
3,9%, мин. 6 долл. (0% в первые три месяца)
3,9%, мин. 6 долл.
3,9%, мин. 6 долл.
3,9%, мин. 6 евро (0% в первые три месяца)
3,9%, мин. 6 евро (0% в первые три месяца)
3,9%, мин. 6 евро
3,9%, мин. 6 евро
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за сверхлимитную задолженность - 40% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
- карта Priority Pass - бесплатно;
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
3% от суммы задолженности
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
- не требуется
- возможность бесплатного обслуживания;
- крупная сумма кредитного лимита;
- отсутствие требования о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;
- наличие бонусной программы
- после 3-х месяцев использования карты льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств
- банк не раскрывает максимальный размер процентной ставки
- российский рубль
- доллар США
- евро
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Премиальная» с лимитом 1 000 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 38 139 руб., процентная ставка от 21.9% годовых , переплата за период — 373 004 руб. , годовое обслуживание: 0 - 13 200 руб.
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- ОГРН
- 1027700342890
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба