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Кредитная карта RSB Travel Black для Банки.ру

Visa Signature «RSB Travel Black» — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • ставка от 21,9% годовых
  • кредитный лимит до 600 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 5 900 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Условия кредитования Требования и документы Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Signature
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
  • Для путешествий

начисление баллов за повседневные покупки, которыми в дальнейшем можно полностью или частично компенсировать через интернет-банк произведенные ранее траты на приобретение авиа- и ж/д билетов, бронирование отеля, аренду авто или оплату тура по курсу 1 балл = 1 руб.:

10% от покупок в супермаркетах в первый месяц только при оформлении на Банки.ру (макс. 1 000 баллов);

  • 2% от суммы повседневной покупки;
  • 10% за оплату любых путешествий (авиа- и ж/д билеты,проживание в отелях, аренда автомобиля) - макс. 5 000 баллов при оформлении карты до 31.12.2019;
  • до 10% начисляется за покупки на туристическом портале travel.rsb.ru;
  • компенсация осуществляется при накоплении от 6 000 баллов;
  • сумма компенсируемых покупок - от 3 000 руб.;
  • оплата баллами на турпортале банка осуществляется при накоплении от 3 000 баллов;
  • макс. 10 000 баллов в месяц
Использование собственных средств возможно
Выпуск и годовое обслуживание
5 900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 2,9%, мин. 290 руб.;
  • 0% в первые 30 дней
Снятие наличных в ПВН банка

2,9%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 2,9%, мин. 290 руб.;
  • 0% в первые 30 дней
  • 0% в банкоматах за рубежом
Снятие наличных в ПВН других банков

2,9%, мин. 290 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • бесплатно: 2 поездки на «Яндекс.Такси» (макс. -1500 руб. за каждую поездку), упаковка багажа в аэропорту - 4 раза в год, интернет в роуминге - 14 дней в год у операторов «Мегафон», "МТС", «Билайн», «Теле2»
  • скидки: 35% - аренда автомобилей в Avis, 10% - в Rentalcars, 15% на такси бизнес-класса в сервисах Gett и Wheely;
  • страхование путешественников - бесплатно;
  • СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • плата за пропуск платежа - 700 руб.;
  • доставка карты курьером - бесплатно
Дата актуализации 03.09.2019 15:11
Размер кредитного лимита до 600 000 ₽
Льготный период до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода 0%
Проценты за кредит от 21,9% до 36,9%
0% — рассрочка до 24 месяцев; от 21,9% годовых - базовая ставка
Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
Дата актуализации 03.09.2019 15:11
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • косвенное подтверждение доходов
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Дата актуализации 03.09.2019 15:11
Плюсы
  • бонусная программа;
  • бесплатное снятие наличных в первые 30 дней и за рубежом;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • привилегии для путешественников - консьерж-сервис, страхование, скидки
Минусы
  • льготный период только на покупки;
  • крупный штраф за пропуск платежа
Дата актуализации 03.09.2019 15:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «RSB Travel Black для Банки.ру» с лимитом 600 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 56 128 руб., процентная ставка от 21.9% годовых , переплата за период — 73 536 руб. , годовое обслуживание: 5 900 руб.

Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру

Кредитная карта «RSB Travel Black для Банки.ру» в 86 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
ОГРН
1027739210630
Сайт
www.rsb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 28
Банкоматы 56
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Телефоны
(495) 748-07-48

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