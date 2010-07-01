Даже при грамотном составлении личного бюджета, у нас иногда возникает нехватка денег для тех или иных потребностей. Нередко средства требуются в срочном порядке, поэтому потребителям необходимо оптимальное решение финансовых вопросов. По этой причине на сегодняшний день в России довольно популярна кредитная карта RSB Travel Black для Банки.ру. Ее предпочитают люди разных возрастов и профессий, поскольку данный платежный инструмент — надежный способ получения и хранения денег.

При потере или краже наличных практически ничего нельзя предпринять. В случае с «пластиком» ситуация обратная — достаточно одного звонка по горячей линии, оператор заблокирует счет от злоумышленников до вашего посещения одного из филиалов организации. Далее вы просто восстанавливаете доступ и продолжайте распоряжаться финансами.

Требования к заявителю

Подать заявление на предоставление средств вправе любой гражданин РФ, соответствующий следующим критериям:

1. положительная история;

2. постоянный источник дохода;

3. минимальное возрастное ограничение — от 18 лет.

Остальные параметры зависят от запрашиваемой клиентом суммы. Например, организация может попросить присутствие поручителя или представление залогового имущества в качестве обеспечения финансов. Однако для оформления вам предстоит изучить все предложенные условия.

Следующий важный фактор, на который необходимо обратить внимание перед заключением договора — наличие грейс-периода. Такая опция предоставляет возможность клиентам погасить задолженность бесплатно. Банк назначает определенный промежуток времени, оговоренный в соглашении. В течение установленного срока выплата долга происходит без уплаты процентов. Поэтому вам необходимо узнать точную дату начала льготного периода, поскольку опоздание даже на один день означает просрочку. Как правило, за отсчет берут момент получения «пластика» или первую безналичную операцию.

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