Кредитная карта RSB Travel Black для Банки.ру
- ставка от 21,9% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 5 900 ₽
- бонусная программа
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Тип карты
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|Технологические особенности
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|Бонусы
|
начисление баллов за повседневные покупки, которыми в дальнейшем можно полностью или частично компенсировать через интернет-банк произведенные ранее траты на приобретение авиа- и ж/д билетов, бронирование отеля, аренду авто или оплату тура по курсу 1 балл = 1 руб.:
10% от покупок в супермаркетах в первый месяц только при оформлении на Банки.ру (макс. 1 000 баллов);
|Использование собственных средств
|возможно
|Выпуск и годовое обслуживание
|
5 900 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
2,9%, мин. 290 руб.
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
2,9%, мин. 290 руб.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 600 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|03.09.2019 15:11
|Размер кредитного лимита
|до 600 000 ₽
|Льготный период
|
до 55 дней
действует на:
|Проценты в течение льготного периода
|0%
|Проценты за кредит
|
от 21,9%
до 36,9%
0% — рассрочка до 24 месяцев; от 21,9% годовых - базовая ставка
|Погашение кредита
|
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
|Дата актуализации
|03.09.2019 15:11
|Возраст
|
от 21 до 65 лет
|Подтверждение дохода
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|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|03.09.2019 15:11
|Плюсы
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|Минусы
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|Дата актуализации
|03.09.2019 15:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «RSB Travel Black для Банки.ру» с лимитом 600 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 56 128 руб., процентная ставка от 21.9% годовых , переплата за период — 73 536 руб. , годовое обслуживание: 5 900 руб.
Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру
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- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- ОГРН
- 1027739210630
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48