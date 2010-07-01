Газэнергобанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная карта Кредитная карта с кэшбэком

Основные характеристики
  • ставка от 26,5% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 62 дней
  • годовое обслуживание 1 080 ₽
  • cash back до 3%
Заявка недоступна
Посмотрите кредитные карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты Условия кредитования Требования и документы Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Unembossed Instant Issue
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Samsung Pay / Apple Pay
Cash Back от 1 до 3%
  • 1% - от покупок на территории РФ;
  • 3% - от покупок за пределами РФ;
  • макс. - 3 000 руб. в месяц
Использование собственных средств возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 080 ₽

по 90 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 2,9%+290 руб. - за счет кредитного лимита
  • 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 2,9%+290 руб. - за счет кредитного лимита
  • 0,1%, мин. 50 руб. - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 2,9%+290 руб. - за счет кредитного лимита
  • 2 снятия бесплатно, далее 1%, мин. 150 руб. (0% - в банкоматах СКБ-банка, "ФК Открытие") - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2,9%+290 руб.
  • 1%, мин. 150 руб. (0,1%, мин. 50 руб. - в ПВН СКБ-банка) - за счет собственных средств
Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах банка - 100 000 руб.в день, 300 000 руб. в месяц, в кассах банка - 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации 10.09.2019 11:54
Размер кредитного лимита от 10 000 до 300 000 ₽
Льготный период до 62 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода 0%
Проценты за кредит от 26,5% до 35%
процентная ставка 26.5% годовых действует при оплате в торгово-сервисных предприятиях и Интернете, 35% годовых - по операциям снятия наличных и переводам
Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы основного долга
2,9% + начисленные проценты, мин. 600 руб.
Дата актуализации 10.09.2019 11:54
Возраст
от 21 до 66 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

при сумме лимита кредитования до 50 000 руб. включительно предоставление справки 2-НДФЛ не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Дата актуализации 10.09.2019 11:54
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • длительный льготный период;
  • отсутствие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах банка;
  • невысокая стоимость обслуживания карты
Минусы
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных
Особые ограничения
  • место работы заемщика должно находиться на территории присутствия банка
Дата актуализации 10.09.2019 11:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Кредитная карта» с лимитом 10 000 руб. беспроцентный период составит до 62 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 958 руб., процентная ставка от 26.5% годовых , переплата за период — 1 496 руб. , годовое обслуживание: 1 080 руб.

Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру

Кредитная карта «Кредитная карта с кэшбэком» в 44 городах России
6
Вернуться в поиск

Предложения месяца

Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
Посмотреть
Просто кредитная карта 120 дней
Ситибанк
от 13,9% годовых
Посмотреть
С бесплатным снятием наличных
Ренессанс Кредит
от 19,9% годовых
Посмотреть
Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
Посмотреть
Справочная информация
АО «Газэнергобанк»
Адрес
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
ОГРН
1024000000210
Сайт
www.gebank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Калуга
Отделения 10
Банкоматы 22
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-3000 — единая справочная служба
(4842) 55-77-55

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки

Инвестиции

Российские акции
Иностранные акции
Еврооблигации

Еще

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте

Отзывы

Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях