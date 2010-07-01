Кредитная карта Кредитная карта с кэшбэком
- ставка от 26,5% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание 1 080 ₽
- cash back до 3%
|
Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
от 1
до 3%
|Использование собственных средств
|возможно
|Выпуск и годовое обслуживание
|
1 080 ₽
по 90 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных в банкоматах банка - 100 000 руб.в день, 300 000 руб. в месяц, в кассах банка - 1 000 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|10.09.2019 11:54
|Размер кредитного лимита
|от 10 000 до 300 000 ₽
|Льготный период
|
до 62 дня
действует на:
|Проценты в течение льготного периода
|0%
|Проценты за кредит
|
от 26,5%
до 35%
процентная ставка 26.5% годовых действует при оплате в торгово-сервисных предприятиях и Интернете, 35% годовых - по операциям снятия наличных и переводам
|Погашение кредита
|
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы основного долга
2,9% + начисленные проценты, мин. 600 руб.
|Дата актуализации
|10.09.2019 11:54
|Возраст
|
от 21 до 66 лет
|Подтверждение дохода
|
при сумме лимита кредитования до 50 000 руб. включительно предоставление справки 2-НДФЛ не требуется
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Стаж работы
|
на последнем месте не менее 3 месяцев
|Дата актуализации
|10.09.2019 11:54
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|10.09.2019 11:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Кредитная карта» с лимитом 10 000 руб. беспроцентный период составит до 62 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 958 руб., процентная ставка от 26.5% годовых , переплата за период — 1 496 руб. , годовое обслуживание: 1 080 руб.
Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру
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- 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
- ОГРН
- 1024000000210
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- www.gebank.ru
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