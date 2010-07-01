Кредитная карта Кредитка Platinum
- ставка 14,5% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 51 дня
- годовое обслуживание 1 500 ₽
- бонусная программа
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Тип карты
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|Технологические особенности
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|Бонусы
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при условии подключения СМС-информирования в рамках программы Ижкомбанк. Бонус держателю начисляются бонусные баллы, которыми можно воспользоваться в сервисе "Ижкард.ру" для оплаты покупок, мобильной связи, интернета, осуществления денежных переводов или получать наличными; 1 бонусный балл = 1 руб.;
участников программы и размер бонусного балла можно посмотреть на сайте банка
|Использование собственных средств
|возможно
|Выпуск и годовое обслуживание
|
1 500 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
3% мин. 300 руб.
|Снятие наличных в ПВН банка
|
3% мин. 300 руб.
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|12.09.2019 11:06
|Размер кредитного лимита
|от 50 000 до 500 000 ₽
|Льготный период
|
до 51 день
действует на:
|Проценты в течение льготного периода
|0%
|Проценты за кредит
|14,5%
|Погашение кредита
|
минимальный ежемесячный платеж:
6% от суммы основного долга
+ проценты
|Дата актуализации
|12.09.2019 11:06
|Возраст
|
от 21 до 70 лет
|Подтверждение дохода
|
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Стаж работы
|
на последнем месте не менее 6 месяцев
|Дата актуализации
|12.09.2019 11:06
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|12.09.2019 11:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Кредитка» с лимитом 50 000 руб. беспроцентный период составит до 51 дня , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 4 501 руб., процентная ставка от 14.5% годовых , переплата за период — 4 012 руб. , годовое обслуживание: 1 500 руб.
Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру
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