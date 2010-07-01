Ижкомбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная карта Кредитка Signature

Основные характеристики
  • ставка 12,9% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 51 дня
  • годовое обслуживание 5 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Условия кредитования Требования и документы Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Signature
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay
Бонусы
  • Другое

при условии подключения СМС-информирования в рамках программы Ижкомбанк. Бонус держателю начисляются бонусные баллы, которыми можно воспользоваться в сервисе "Ижкард.ру" для оплаты покупок, мобильной связи, интернета, осуществления денежных переводов или получать наличными; 1 бонусный балл = 1 руб.;

  • от 1,5% до 7% на покупки;
  • минимальная сумма покупки - 300 руб.

участников программы и размер бонусного балла можно посмотреть на сайте банка
Использование собственных средств возможно
Выпуск и годовое обслуживание
5 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3% мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН банка

3% мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 3% мин. 300 руб. - на территории РФ
  • 3 мин. 5 евро - вне территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 3% мин. 300 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
  • привилегии для держателей пакета услуг (доступа в VIP-залы по карте Priority Pass, оформление необходимых для получения визы в посольстве справок) - бесплатно;
  • скидки от платежной системы Visa;
  • конвертация - по курсу платежной системы;
  • неустойка на просроченную задолженность - 36,5%
Дата актуализации 12.09.2019 11:06
Размер кредитного лимита от 100 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период до 51 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода 0%
Проценты за кредит 12,9%
Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:
6% от суммы основного долга
+ проценты
Дата актуализации 12.09.2019 11:06
Возраст
от 21 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Дата актуализации 12.09.2019 11:06
Плюсы
  • начисление бонусных баллов (при подключении СМС-информирования);
  • невысокая процентная ставка;
  • льготный период распространяется на на покупки и снятие наличных
Минусы
  • непродолжительный льготный период;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Дата актуализации 12.09.2019 11:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Кредитка» с лимитом 100 000 руб. беспроцентный период составит до 51 дня , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 8 927 руб., процентная ставка от 12.9% годовых , переплата за период — 7 124 руб. , годовое обслуживание: 5 000 руб.

Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру

Кредитная карта «Кредитка Signature» в 16 городах России
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Справочная информация
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
ОГРН
1021800000090
Отделения и банкоматы
в городе Ижевск
Отделения 9
Банкоматы 63
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Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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