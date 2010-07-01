Постоянное развитие финансового рынка привело к тому, что сегодня организации буквально борются за каждого потенциального клиента. Это вынуждает банки предлагать потребителям максимально выгодные условия, а также постоянно разрабатывать новые услуги для удовлетворения их потребностей. Однако кредитная карта Кредитка Signature пользуется широким спросом уже долгие годы. Причина такой популярности заключена в удобстве и безопасности данного платежного инструмента.

В случае кражи или потери наличных вы вряд ли сможете что-либо сделать. Однако в подобной ситуации с «пластиком» вы должны позвонить по горячей линии, и оператор мгновенно заблокирует ваш счет. Затем вам необходимо посетить любой филиал банка и восстановить доступ без какой-либо дополнительной оплаты.

Описание положительных сторон

Помимо надежности, такой продукт имеет и другие достоинства.

1. Охват аудитории. Подать заявку на получение необходимой суммы вправе любой совершеннолетний гражданин РФ с постоянным источником дохода и положительной историей. При этом сам процесс подачи заявления достаточно прост — вы заполняете анкету в офисе или на официальном сайте организации, после чего она уходит на проверку и принятие решения.

2. Грейс-период. Данная привилегия предусмотрена для бесплатного погашения задолженности строго в рамках установленного срока. Банк указывает в договоре определенный промежуток времени, в течение которого возможен возврат долга без уплаты процентов. В таком случае вы должны узнать, с какого момента начинает действовать льготный период — это может быть первая безналичная операция или день получения «пластика».

3. Дополнительные опции. Cash back, скидки у компаний-партнеров, а также бонусные программы принесут вам ощутимую выгоду. Интернет-банкинг и мобильные приложения сделают все финансовые операции намного проще и удобнее — отныне для оплаты счетов или перевода средств вам не нужно покидать дом или рабочее место.

Однако чтобы воспользоваться всеми преимуществами, вам предстоит грамотно подойти к выбору и оформлению. Также нужно заранее определиться с размером необходимой суммы. Вы должны сделать расчеты планируемых расходов, постаравшись сэкономить на возможных затратах. Это позволит снизить долг, а чем он меньше, тем легче процесс погашения.

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