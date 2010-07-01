При возникновении финансовых трудностей мы обращаемся в банки для оформления заемных услуг. Организации предоставляют средства на различные расходы — покупка новой мебели и техники, оплата заграничной поездки или медицинских услуг, проведение ремонта и др. При этом очень высоким спросом пользуется кредитная карта Карта быстрой выдачи. Россияне предпочитают ее по нескольким причинам, среди которых следует выделить безопасность. Если вы потеряете наличные, то сложно будет затем найти их. В случае с «пластиком» достаточно позвонить оператору по горячей линии и сообщить о подобном инциденте. Затем он закроет доступ к счету от злоумышленников до вашего посещения офиса.

Главные плюсы

Помимо надежности, данная услуга обладает и другими преимуществами, которые мы подробно разберем ниже.

1. Доступность. Поскольку банки предоставляют даже небольшие суммы, оформить средства вправе почти каждый совершеннолетний гражданин РФ с постоянным источником дохода и положительной историей. При этом зачастую на рынке предлагают специальные варианты для студентов, пенсионеров, военных и государственных служащих.

2. Дополнительные опции. Почти любой «пластик» имеет широкий ассортимент функций, которые способны принести ощутимую пользу своему владельцу. Такие системы как cash back, бонусные программы и скидки на покупки у компаний-партнеров помогут вам сэкономить финансы, в том числе на ежедневных расходах.

3. Грейс-период. Такая опция предназначена для тех, кто планирует выплатить долг в кратчайшие сроки. Банки прописывают в договоре определенный промежуток времени, в течение которого погашение задолженности происходит бесплатно. Однако опоздание даже на один день означает начисление процентов. Поэтому вам заранее следует уточнить дату начала льготного периода — чаще всего, это первая безналичная операция или же день выдачи «пластика».

Следующая привилегия — интернет-банкинг. Клиент получает доступ к личному кабинету и мобильным приложениям, с помощью которых можно переводить средства между счетами, совершать оплаты и вносить ежемесячные платежи.

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