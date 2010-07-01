Кредитная карта Кредитная с cashback
- ставка 22,5% годовых
- кредитный лимит до 299 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 900 ₽
- cash back до 5%
|
Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
от 1
до 5%
|Использование собственных средств
|возможно
|Выпуск и годовое обслуживание
|
900 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
4,9%, мин. 499 руб.
|Снятие наличных в ПВН банка
|
4,9%, мин. 499 руб.
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
4,9%, мин. 499 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
4,9%, мин. 499 руб.
|Лимиты по операциям
|3 000 000 руб. - в месяц через банкоматы и ПВН банка, 300 000 руб. - в сутки через банкоматы банка, 30 000 руб. - в сутки через банкоматы и ПВН сторонних банков и банков-партнеров
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|19.09.2019 10:58
|Размер кредитного лимита
|от 60 000 до 299 000 ₽
|Льготный период
|
до 55 дней
действует на:
|Проценты в течение льготного периода
|0%
|Проценты за кредит
|22,5%
|Погашение кредита
|
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
|Дата актуализации
|19.09.2019 10:58
|Возраст
|
от 23 до 61 года
|Подтверждение дохода
|
доход в месяц не менее 15 000 рублей
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Стаж работы
|
на последнем месте не менее 6 месяцев
|Дата актуализации
|19.09.2019 10:58
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|19.09.2019 10:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Кредитная карта» с лимитом 60 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 5 630 руб., процентная ставка от 22.5% годовых , переплата за период — 7 560 руб. , годовое обслуживание: 900 руб.
Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру
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