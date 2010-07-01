В любой момент у человека могут возникнуть финансовые проблемы. Если раньше мы занимали деньги у друзей или знакомых, то сейчас все проблемы решает кредитная карта Кредитная с cashback. Такой способ имеет множество преимуществ, в числе которых стоит отметить его надежность. Если вы потеряете наличные, то найти их практически невозможно. В этом же случае достаточно связаться с оператором и попросить его заблокировать счет — так ваши средства останутся в полной безопасности.

Как оформить

Сначала вам предстоит понять, какая сумма необходима для предстоящих расходов. Для этого нужно рассчитать планируемые затраты, постаравшись сэкономить на ненужных аспектах. Это очень важно, поскольку, чем меньше итоговая задолженность, тем быстрее вы ее погасите. Основные требования, которые банки предъявляют к потенциальным клиентам, указаны ниже:

1. возраст — от 18 лет;

2. положительная история;

3. постоянный источник дохода.

Далее критерии зависят от запрашиваемой вами суммы. В некоторых случаях организации запрашивают наличие залогового имущества или присутствия поручителей. Однако сначала вы должны изучить предложенные параметры — процентную ставку, стоимость обслуживания, комиссионные сборы. Именно от них зависит окончательный размер обязательства. Еще одно важное условие, которое стоит уточнить заранее — льготная возможность выплаты долга. Грейс-период позволяет погасить задолженность без уплаты процентов в течение определенного промежутка времени. Поэтому если вы планируете вернуть средства максимально быстро, уделите внимание данной функции.

Следующий нюанс, который предусматривает «пластик», это дополнительные опции. Например, cash back (возвращает некоторую часть от потраченной суммы) и различные бонусные программы от разных организаций и компаний-партнеров. Такие привилегии помогают сэкономить личные финансы, а интернет-банкинг сделает пользование намного удобнее. Нужно лишь создать личный кабинет на официальном сайте, после чего вы получите доступ к денежным операциям.

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