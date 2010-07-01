Урал ФД, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная карта Кредитная с cashback

Основные характеристики
  • ставка 22,5% годовых
  • кредитный лимит до 299 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 900 ₽
  • cash back до 5%
Заявка недоступна
Посмотрите кредитные карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты Условия кредитования Требования и документы Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back от 1 до 5%
  • 5% в первые 2 месяца от суммы покупок;
  • 1%, начиная с 3-го месяца;
  • макс. - 2 000 руб. в месяц
Использование собственных средств возможно
Выпуск и годовое обслуживание
900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 499 руб.
Снятие наличных в ПВН банка

4,9%, мин. 499 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 499 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 499 руб.
Лимиты по операциям 3 000 000 руб. - в месяц через банкоматы и ПВН банка, 300 000 руб. - в сутки через банкоматы банка, 30 000 руб. - в сутки через банкоматы и ПВН сторонних банков и банков-партнеров
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
  • конвертация - по курсу банка;
  • пени на сумму просроченной задолженности - 20% годовых
Дата актуализации 19.09.2019 10:58
Размер кредитного лимита от 60 000 до 299 000 ₽
Льготный период до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода 0%
Проценты за кредит 22,5%
Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Дата актуализации 19.09.2019 10:58
Возраст
от 23 до 61 года
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

доход в месяц не менее 15 000 рублей
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Дата актуализации 19.09.2019 10:58
Плюсы
  • наличие сash back;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая процентная ставка;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
  • крупная комиссия за снятие собственных / кредитных средств
Дата актуализации 19.09.2019 10:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Кредитная карта» с лимитом 60 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 5 630 руб., процентная ставка от 22.5% годовых , переплата за период — 7 560 руб. , годовое обслуживание: 900 руб.

Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру

Кредитная карта «Кредитная с cashback» в 9 городах России
2
Вернуться в поиск

Предложения месяца

Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
Посмотреть
Просто кредитная карта 120 дней
Ситибанк
от 13,9% годовых
Посмотреть
С бесплатным снятием наличных
Ренессанс Кредит
от 19,9% годовых
Посмотреть
Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
Посмотреть
Справочная информация
ПАО АКБ «Урал ФД»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
ОГРН
1025900000048
Отделения и банкоматы
в городе Пермь
Отделения 9
Банкоматы 44
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-10-40 — единая справочная служба

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки

Инвестиции

Российские акции
Иностранные акции
Еврооблигации

Еще

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте

Отзывы

Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях