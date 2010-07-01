С каждым годом все больше россиян начинают активно использовать безналичные системы. Если раньше с их помощью мы только получали заработную плату, то сейчас такие платежи принимают практически в любой точке мира. Поэтому на сегодняшний день кредитная карта Citi Prestige — одна из наиболее востребованных заемных услуг среди населения. Такая популярность — следствие падения доходов потребителей.

Организации предоставляют средства на различные цели:

1. покупка новой мебели или техники;

2. проведение ремонтных работ;

3. поездка в отпуск;

1. оплата учебы или медицинских услуг.

Вы вправе тратить деньги по своему усмотрению, выше перечислены наиболее популярные запросы клиентов. При этом указывать планируемые расходы в заявлении не обязательно. Однако процент по нецелевым продуктам несколько выше.

Основные детали

Перед оформлением вы должны внимательно изучить все параметры данной услуги. Сначала рассмотрите размер процентной ставки, установленные сборы за обслуживание и предложенные сроки. Затем переходите к анализу дополнительных опций. Они включают в себя cash back, скидки на покупки у компаний-партнеров и различные бонусные программы. Например, любители путешествовать имеют возможность накапливать бонусные единицы за совершения безналичных расчетов. При достаточном количестве, вы сможете обменять баллы на авиа или железнодорожные билеты в любую точку мира.

Еще один важный фактор — наличие грейс-периода. Он позволяет бесплатно вернуть деньги в течение определенного промежутка времени. Банк прописывает точные сроки в договоре. При этом очень важно заранее узнать не только продолжительность, но и момент начала действия льготного периода — как правило, это дата выдачи «пластика» или же первая безналичная операция. Однако необходимо учитывать, что опоздание даже на один день означает начисление процентов.

В случае возникновения вопросов посетите офис организации для консультации с менеджером. Он подробно объяснит все непонятные аспекты и расскажет об основных преимуществах продукта. Не стесняйтесь спрашивать — только имея полное представление об услуге, вы сможете принять верное решение. Не лишним будет попросить предоставить вам образец контракта в печатном или электронном формате для ознакомления в спокойной обстановке.

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