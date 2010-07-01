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Кредитная карта Citi Prestige

Mastercard World Elite «Citi Prestige» — Ситибанк
Основные характеристики
  • ставка от 10,9% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 18 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Условия кредитования Требования и документы Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard World Elite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)

возможно подключение к Samsung Pay
Бонусы
  • Для путешествий
  • Супермаркеты
  • Заправки
  • Другое

за каждую покупку держателю карты начисляются бонусные единицы в размере:

  • приветственное вознаграждение 20 000 бонусов за каждый год пользования картой (+ 20 000 бонусов при оформлении до 30.11.2019);
  • 20 бонусов за каждые 100 руб. потраченные в категории "Покупки за рубежом";
  • 10 бонусов за каждые 100 руб. потраченные в категории "Путешествия";
  • 5 бонусов за каждые 100 руб. - за остальные покупки

размер вознаграждения и срок действия бонусов не ограничены

обмен бонусов возможен на баллы программ лояльности и промокоды компаний-партнеров, поездки в любом из сервисов такси, а также на денежные средства в рамках сервиса Cash Back Pro (возврат стоимости ранее совершенных покупок в определенных категориях), курс обмена:

  • 8 бонусов = 1 руб. в категориях "Шопинг", "Путешествия", "Кинотеатры", "Рестораны", "АЗС", "М.Видео" и "Gett"

оплата бонусами:

  • 11 бонусов =1 руб. в категориях "Такси", "Супермаркеты", "Рестораны" (включая бары и фастфуд) и "АЗС"
Использование собственных средств возможно
Выпуск и годовое обслуживание
18 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4.9%, мин. 490 руб.
Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков

4.9%, мин. 490 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется
Лимиты по операциям устанавливаются индивидуально
Дополнительная информация
  • безлимитный доступ в бизнес-залы аэропортов;
  • программа страхования для путешественников с покрытием до 500 000 долл.;
  • консьерж-сервис;
  • бесплатный доступ в сети Boingo wi-fi более чем в 1 млн. точек;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • компенсация каждой 4-ой ночи в любом отеле мира при оплате картой, 4 раза в год
Дата актуализации 21.10.2019 20:38
Размер кредитного лимита до 300 000 ₽
до 300 000 руб. - для новых клиентов, в дальнейшем может быть увеличен до 1 000 000 руб.; до 3 000 000 руб. - для клиентов, обслуживающихся в рамках пакетов банковских услуг Citigold
Льготный период до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода 0%
Проценты за кредит от 10,9% до 18%
10,9-18% годовых - с оплатой в рассрочку; 18% годовых - без оплаты в рассрочку
Погашение кредита
согласно индивидуальным условиям договора
Дата актуализации 21.10.2019 20:38
Возраст
от 22 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • косвенное подтверждение доходов

доход от 200 000 рублей в месяц
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Дата актуализации 21.10.2019 20:38
Плюсы
  • бонусная программа;
  • бесплатное смс-информирование, страхование в путешествиях и безлимитный доступ в бизнес залы аэропортов
Минусы
  • максимальный кредитный лимит могут получить только действующие клиенты банка;
  • ограничение по минимальной сумме дохода для оформления карты
Дата актуализации 21.10.2019 20:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Citi Prestige» с лимитом 300 000 руб. беспроцентный период составит до 50 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 26 501 руб., процентная ставка от 10.9% годовых , переплата за период — 18 012 руб. , годовое обслуживание: 18 000 руб.

Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру

Кредитная карта «Citi Prestige» в 8 городах России
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Справочная информация
АО КБ «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
ОГРН
1027700431296
Сайт
www.citibank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 8
Банкоматы 18
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Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба

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