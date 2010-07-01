Кредитная карта Citi Prestige
- ставка от 10,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 18 000 ₽
- бонусная программа
|
Тип карты
|
|Технологические особенности
|
возможно подключение к Samsung Pay
|Бонусы
|
за каждую покупку держателю карты начисляются бонусные единицы в размере:
размер вознаграждения и срок действия бонусов не ограничены
обмен бонусов возможен на баллы программ лояльности и промокоды компаний-партнеров, поездки в любом из сервисов такси, а также на денежные средства в рамках сервиса Cash Back Pro (возврат стоимости ранее совершенных покупок в определенных категориях), курс обмена:
оплата бонусами:
|Использование собственных средств
|возможно
|Выпуск и годовое обслуживание
|
18 000 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
4.9%, мин. 490 руб.
|Снятие наличных в ПВН банка
|
услуга не предоставляется
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
4.9%, мин. 490 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
услуга не предоставляется
|Лимиты по операциям
|устанавливаются индивидуально
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|21.10.2019 20:38
|Размер кредитного лимита
|
до 300 000
₽
до 300 000 руб. - для новых клиентов, в дальнейшем может быть увеличен до 1 000 000 руб.; до 3 000 000 руб. - для клиентов, обслуживающихся в рамках пакетов банковских услуг Citigold
|Льготный период
|
до 50 дней
действует на:
|Проценты в течение льготного периода
|0%
|Проценты за кредит
|
от 10,9%
до 18%
10,9-18% годовых - с оплатой в рассрочку; 18% годовых - без оплаты в рассрочку
|Погашение кредита
|
согласно индивидуальным условиям договора
|Дата актуализации
|21.10.2019 20:38
|Возраст
|
от 22 лет
|Подтверждение дохода
|
доход от 200 000 рублей в месяц
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Стаж работы
|
на последнем месте не менее 3 месяцев
|Дата актуализации
|21.10.2019 20:38
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|21.10.2019 20:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Citi Prestige» с лимитом 300 000 руб. беспроцентный период составит до 50 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 26 501 руб., процентная ставка от 10.9% годовых , переплата за период — 18 012 руб. , годовое обслуживание: 18 000 руб.
Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру
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- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- ОГРН
- 1027700431296
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба