Оней Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная карта Ашан

Основные характеристики
  • ставка 30% годовых
  • кредитный лимит до 250 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Условия кредитования Требования и документы Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Бонусы
  • Супермаркеты

начисление баллов по программе Ашан за безналичные покупки по карте, которыми можно полностью или частично оплатить покупки в супермаркетах "Ашан", "Атак" и на сайте auchan.ru и у партнеров сети по курсу 1 баллов = 1 рубль:

  • 2% бонусными баллами с каждой покупкой в любом магазине АШАН (АШАН Сити, АТАК и на сайте auchan.ru);
  • 1% бонусными баллами на все остальные покупки по карте
  • мин. размер - 100 руб., мак. - не ограничен
Использование собственных средств возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка

не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4,9% мин 450 руб.
  • 0% - Кредит Европа Банк
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4,9% мин 450 руб.
  • 0% - Кредит Европа Банк
Лимиты по операциям дневной лимит на снятие наличных - не более 100 000руб.; лимит на снятие наличных денежных средств за счет предоставленного банком кредита в банкоматах - не более 25 % от установленного кредитного лимита
Дополнительная информация
  • запрос баланса в стороннем банке - 39 руб.(бесплатно - Кредит Европа Банк);
  • неустойка за невозврат основного долга - 20%;
  • неустойка за невозврат перерасхода средств - 29,2%;
  • СМС - информирование - 75 руб. ежемесячно (первый - бесплатно)
Дата актуализации 24.10.2019 16:25
Размер кредитного лимита от 20 000 до 250 000 ₽
Льготный период до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода 0%
Проценты за кредит 30%
Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:
1% от суммы основного долга
мин. 200 руб.
Дата актуализации 24.10.2019 16:25
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

при кредитном лимите более 140 000 руб - подтверждение дохода
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Дата актуализации 24.10.2019 16:25
Плюсы
  • бесплатное обслуживание
Дата актуализации 24.10.2019 16:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Ашан» с лимитом 20 000 руб. беспроцентный период составит до 50 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 1 950 руб., процентная ставка от 30% годовых , переплата за период — 3 400 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.

Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру

Кредитная карта «Ашан» в 1 городе России
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Справочная информация
ООО «ОНЕЙ БАНК»
Адрес
129090, г. Москва, Олимпийский просп., д. 14
ОГРН
1137711000020
Отделения и банкоматы
в городе Москва
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Банкоматы 0
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