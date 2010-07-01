С каждым годом в России заемные средства становятся более доступными. Если раньше оформить такую услугу могли лишь те потребители, которые соответствовали жестким и строгим требованиям банков, то сейчас кредитная карта Ашан — один из наиболее распространенных платежных инструментов среди людей всех возрастов и профессий. Их предоставляют на различные цели — покупка новой мебели, ремонт, поездка на отдых и др.

Однако указывать в заявлении планируемые расходы не обязательно. Разумеется, в таком случае процентная ставка будет немного выше, но вы сможете распорядиться деньгами по своему усмотрению. Главное — вовремя вносить ежемесячные платежи и ответственно погашать задолженность. В противном случае к вам будут применены штрафные санкции (в том числе денежные). А факт просрочек помешает в дальнейшем получать средства по выгодным условиям.

Подготовка к оформлению

Прежде чем подавать заявку на предоставление необходимой суммы, предстоит изучить основные параметры услуги:

1. размер предложенного процента;

2. комиссионные сборы за обслуживание;

3. продолжительность.

Именно указанные условия и составляют итоговую стоимость пользования средствами. Но важно уделить внимание и другим аспектам. Например, наличие грейс-периода позволяет бесплатно погасить задолженность.

Если банк предлагает подобную опцию, то в договоре указывается определенный промежуток времени, в течение которого клиент имеет возможность вернуть деньги без уплаты процентов. Также в контракте назначена дата начала льготного периода. Чаще всего за точку отсчета берут первую безналичную операцию или же день получения «пластика». Поэтому если вы планируете закрыть долг максимально быстро, такой вариант станет оптимальным решением.

Следующий нюанс, который следует рассмотреть — список дополнительных опций. В него входят cash back, скидки на покупки у компаний-партнеров, а также различные бонусные программы для любителей путешествий, шопинга и автовладельцев. С помощью таких привилегий потребители экономят личные финансы даже на повседневных делах. Определившись с выбором, переходите к процессу оформления. Вы должны составить заявление в отделении банка или заполнить специальную анкету на официальном сайте. После этого вы ожидаете решения в течение двух-трех рабочих дней. При положительном ответе организация перечислит деньги на ваш счет.

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