Кредитная карта Ашан
- ставка 30% годовых
- кредитный лимит до 250 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- бонусная программа
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Тип карты
|
|Технологические особенности
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|Бонусы
|
начисление баллов по программе Ашан за безналичные покупки по карте, которыми можно полностью или частично оплатить покупки в супермаркетах "Ашан", "Атак" и на сайте auchan.ru и у партнеров сети по курсу 1 баллов = 1 рубль:
|Использование собственных средств
|возможно
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
не предоставляется
|Снятие наличных в ПВН банка
|
не предоставляется
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|дневной лимит на снятие наличных - не более 100 000руб.; лимит на снятие наличных денежных средств за счет предоставленного банком кредита в банкоматах - не более 25 % от установленного кредитного лимита
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|24.10.2019 16:25
|Размер кредитного лимита
|от 20 000 до 250 000 ₽
|Льготный период
|
до 50 дней
действует на:
|Проценты в течение льготного периода
|0%
|Проценты за кредит
|30%
|Погашение кредита
|
минимальный ежемесячный платеж:
1% от суммы основного долга
мин. 200 руб.
|Дата актуализации
|24.10.2019 16:25
|Возраст
|
от 18 лет
|Подтверждение дохода
|
при кредитном лимите более 140 000 руб - подтверждение дохода
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Стаж работы
|
на последнем месте не менее 3 месяцев
|Дата актуализации
|24.10.2019 16:25
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|24.10.2019 16:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Ашан» с лимитом 20 000 руб. беспроцентный период составит до 50 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 1 950 руб., процентная ставка от 30% годовых , переплата за период — 3 400 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.
Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру
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