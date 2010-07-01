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Кредитная карта Детский Мир

Mastercard World «Детский Мир» — Ситибанк
Основные характеристики
  • ставка от 10,9% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 1 188 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Условия кредитования Требования и документы Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
  • Другое

начисление бонусов, которыми можно оплатить до 100% стоимости любой покупки в торговой сети "Детский Мир":

  • 500 бонусов - за первую покупку;
  • за покупки в сети "Детский Мир" от 20 000 руб. в месяц - 8% за одежду/обувь и 5% за все другие товары;
  • за покупки в сети "Детский Мир" менее 20 000 руб. в месяц - 6,5% за одежду/обувь и 3,5% за другие товары;
  • 1,5% бонусами за покупки вне сети "Детский Мир"

максимальное количество бонусов:

  • за покупки в сети "Детский Мир" - 900 бонусов;
  • за покупки в других ТСП - не ограничено
Использование собственных средств возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 188 ₽

99 руб в мес. - комиссия за сопровождение участия в программе лояльности
Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 490 руб.
Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 490 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется
Дополнительная информация
  • СМС-информирование (Citibank Alerting Service) - 89 руб. в месяц
Дата актуализации 28.10.2019 15:23
Размер кредитного лимита до 300 000 ₽
возможно увеличение до 1 000 000 руб.
Льготный период до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода 0%
Проценты за кредит от 10,9% до 32,9%
10,9-29,9% годовых - с оплатой в рассрочку; 20,9—32,9% годовых - без оплаты в рассрочку
Погашение кредита
согласно индивидуальным условиям кредитного договора
Дата актуализации 28.10.2019 15:23
Возраст
от 20 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • косвенное подтверждение доходов
  • не требуется

доход от 30 000 рублей в месяц; онлайн выписка с лицевого счета из ПФ РФ через портал Госуслуг; документы на автомобиль; загран.паспорт с отметками о поездках за пределы РФ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Дата актуализации 28.10.2019 15:23
Плюсы
  • подтверждение дохода не требуется, если есть любой кредитный продукт другого банка;
  • бонусная программа
Минусы
  • ограничение по минимальной сумме дохода при отсутствии кредитной истории
Дата актуализации 28.10.2019 15:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Детский Мир» с лимитом 300 000 руб. беспроцентный период составит до 50 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 26 501 руб., процентная ставка от 10.9% годовых , переплата за период — 18 012 руб. , годовое обслуживание: 1 188 руб.

Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру

Кредитная карта «Детский Мир» в 8 городах России
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Справочная информация
АО КБ «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
ОГРН
1027700431296
Сайт
www.citibank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 8
Банкоматы 18
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Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба

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