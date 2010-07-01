Кредитная карта Детский Мир
- ставка от 10,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 1 188 ₽
- бонусная программа
|
Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Бонусы
|
начисление бонусов, которыми можно оплатить до 100% стоимости любой покупки в торговой сети "Детский Мир":
максимальное количество бонусов:
|Использование собственных средств
|возможно
|Выпуск и годовое обслуживание
|
1 188 ₽
99 руб в мес. - комиссия за сопровождение участия в программе лояльности
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
4,9%, мин. 490 руб.
|Снятие наличных в ПВН банка
|
услуга не предоставляется
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
4,9%, мин. 490 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
услуга не предоставляется
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|28.10.2019 15:23
|Размер кредитного лимита
|
до 300 000
₽
возможно увеличение до 1 000 000 руб.
|Льготный период
|
до 50 дней
действует на:
|Проценты в течение льготного периода
|0%
|Проценты за кредит
|
от 10,9%
до 32,9%
10,9-29,9% годовых - с оплатой в рассрочку; 20,9—32,9% годовых - без оплаты в рассрочку
|Погашение кредита
|
согласно индивидуальным условиям кредитного договора
|Дата актуализации
|28.10.2019 15:23
|Возраст
|
от 20 лет
|Подтверждение дохода
|
доход от 30 000 рублей в месяц; онлайн выписка с лицевого счета из ПФ РФ через портал Госуслуг; документы на автомобиль; загран.паспорт с отметками о поездках за пределы РФ
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|28.10.2019 15:23
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|28.10.2019 15:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Детский Мир» с лимитом 300 000 руб. беспроцентный период составит до 50 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 26 501 руб., процентная ставка от 10.9% годовых , переплата за период — 18 012 руб. , годовое обслуживание: 1 188 руб.
Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру
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