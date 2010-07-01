Кредитная карта Кредитка твоего времени
- ставка от 17,9% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 110 дней
- годовое обслуживание от 0 до 2 388 ₽
- cash back до 30%
|
Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
до 30%
|Использование собственных средств
|возможно
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 2 388 ₽
199 руб. в месяц, плата не взимается в первые 3 месяца и далее при сумме покупок от 10 000 руб. за предыдущий месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|11.11.2019 17:55
|Размер кредитного лимита
|до 1 000 000 ₽
|Льготный период
|
до 110 дней
действует на:
|Проценты в течение льготного периода
|0%
|Проценты за кредит
|от 17,9% до 25,9%
|Дата актуализации
|11.11.2019 17:55
|Возраст
|
от 21 до 70 лет
|Подтверждение дохода
|
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Стаж работы
|
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 2 лет
|Дата актуализации
|11.11.2019 17:55
|Плюсы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|11.11.2019 17:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Кредитка твоего времени» с лимитом 1 000 000 руб. беспроцентный период составит до 110 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 91 632 руб., процентная ставка от 17.9% годовых , переплата за период — 99 584 руб. , годовое обслуживание: 0 - 2 388 руб.
Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру
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- Адрес
- 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- ОГРН
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- www.lockobank.ru
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- Телефоны
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