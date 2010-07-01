Локо-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная карта Кредитка твоего времени

Mastercard World «Кредитка твоего времени» — Локо-Банк
Основные характеристики
  • ставка от 17,9% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 110 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 2 388 ₽
  • cash back до 30%
Заявка недоступна
Посмотрите кредитные карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты Условия кредитования Требования и документы Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back до 30%
  • 0.5% за любые покупки, выплачивается ежемесячно, макс.сумма вознаграждения 15 000 руб.;
  • до 30% за покупки в интернет-магазинах партнёров; полный список магазинов-партнеров доступен в интернет банке Локо Онлайн или в мобильном приложении Локо Мобайл
Использование собственных средств возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 2 388 ₽

199 руб. в месяц, плата не взимается в первые 3 месяца и далее при сумме покупок от 10 000 руб. за предыдущий месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% - за счет собственных средств;
  • 3,9%, мин. 290 руб. - за счет кредитного лимита
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% - за счет собственных средств;
  • 3,9%, мин. 290 руб. - за счет кредитного лимита
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств;
  • 3,9%, мин. 290 руб. - за счет кредитного лимита
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств;
  • 3,9%, мин. 290 руб. - за счет кредитного лимита
Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 69 руб. в мес.;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - первая операция бесплатно, далее 15 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 10% от суммы задолженности;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • консьерж-сервис 24/7
Дата актуализации 11.11.2019 17:55
Размер кредитного лимита до 1 000 000 ₽
Льготный период до 110 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода 0%
Проценты за кредит от 17,9% до 25,9%
Дата актуализации 11.11.2019 17:55
Возраст
от 21 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 2 лет
Дата актуализации 11.11.2019 17:55
Плюсы
  • высокая сумма кредитного лимита и длительный льготный период;
  • не требуется подтверждение дохода;
  • возможность бесплатного обслуживания
Особые ограничения
  • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка, либо трудоустройство (текущее место работы)/собственный бизнес не менее 1-ого года в регионе подачи заявки, либо наличие в регионе подачи заявки недвижимости в собственности
Дата актуализации 11.11.2019 17:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Кредитка твоего времени» с лимитом 1 000 000 руб. беспроцентный период составит до 110 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 91 632 руб., процентная ставка от 17.9% годовых , переплата за период — 99 584 руб. , годовое обслуживание: 0 - 2 388 руб.

Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру

Кредитная карта «Кредитка твоего времени» в 21 городе России
62
Вернуться в поиск

Предложения месяца

Платинум
Тинькофф Банк
от 0% годовых
Посмотреть
100 дней без % со скидкой на обслуживание
Альфа-Банк
от 11,99% годовых
Посмотреть
Просто кредитная карта 120 дней
Ситибанк
от 13,9% годовых
Посмотреть
Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
Посмотреть
Справочная информация
КБ «ЛОКО-БАНК» (АО)
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
ОГРН
1057711014195
Сайт
www.lockobank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 16
Банкоматы 21
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-50-50 — единая справочная служба

Продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки
Калькулятор ВЗР
Рассчитать ОСАГО
Рассчитать КАСКО

Вклады и инвестиции

Вклады в Сбербанке
В Почта банке
В рублях
С высоким процентом
Акции российских компаний
Акции иностранных компаний
Акции ETF
Акции Газпрома онлайн

Кредиты и займы

Кредиты в Сбербанке
С онлайн заявкой
Наличными
Для пенсионеров
Займ онлайн на карту
Срочный займ на карту
Займ без отказа
Беспроцентный займ

Ещё

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте
Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях

Страхование

Электронный полис ОСАГО
Ипотечное страхование
Страховка для Шенгена
Страховка в Турцию
Страхование недвижимости
Страхование жизни

Карты

Кредитная карта Тинькофф Платинум
Кредитная карта по паспорту
Кредитки без справки о доходах
Дебетовая карта Тинькофф Блэк
Золотая карта Сбербанка
Пенсионная карта Мир от Сбербанка

Ипотека

Ипотека в Альфа-Банке
Ипотека в ВТБ
Ипотека в Сбербанке
Рефинансирование ипотеки
Льготная ипотека
Ипотека на вторичное жилье

РКО

Расчётно-кассовое обслуживание в Москве
РКО Сбербанк
РКО в Тинькофф банке
РКО в ВТБ
РКО в Райффайзен банке