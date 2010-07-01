С каждым годом все большее число россиян обращается за получением заемных средств. Такой способ привлечения финансов стал удобным решением в случае денежных проблем. Сегодня не обязательно копить или откладывать с каждой заработной платы для новых покупок или поездок за границу. Кредитная карта Кредитка твоего времени позволяет достичь цели, а затем погашать задолженность небольшими ежемесячными взносами.

Главные преимущества услуги

Помимо оптимального устранения финансовых трудностей, данный продукт обладает и другими достоинствами. Ниже мы подробно разберем каждое из них.

1. Безопасность. При потере или краже наличных сложно что-либо предпринять и вернуть деньги. Однако в случае с «пластиком» они находятся в надежных руках — вам достаточно лишь позвонить оператору и попросить заблокировать счет от злоумышленников. Затем в любое удобное для вас время нужно посетить офис и восстановить доступ с помощью вашего паспорта.

2. Выгодное погашение. Владельцам «пластика» предоставляют возможность бесплатно вернуть средства в течение определенного промежутка времени. Банки включают в договор пункт с точным указанием срока — грейс-периода. Он начинает действовать с момента выдачи инструмента или после первой безналичные операции. Вам необходимо уточнить все условия и ответственно отнестись к данной привилегии, поскольку опоздание даже на один день повлечет за собой начисление процентов на сумму обязательства.

3. Простое оформление. Подать заявку на получение средств вправе любой гражданин РФ, соответствующий трем критериям: совершеннолетие, положительная история и наличие официального дохода. При этом присутствие поручителей или залог необязательны. Вы составляете заявление в офисе или на официальном сайте организации, после чего его рассматривают в течение двух-трех дней. Большинство потребителей предпочитают именно второй способ, так как не хотят тратить время на поездку в отделении банка и ожидание в очередях. К тому же, решение по онлайн-заявкам принимают гораздо быстрее.

4. Дополнительные опции. Для любителей путешествий, шопинга, покупок в интернете и автовладельцев предусмотрены различные бонусные программы. Также «пластик» наделен системой cash back, а компании-партнеры предлагают клиентам скидки на свои товары. При грамотном использовании подобные привилегии принесут вам реальную пользу даже в повседневной жизни.

Таким образом, оформление заемной линии на «пластик» — удобный и надежный способ получить необходимую сумму на личные расходы. Однако очень важно ответственно отнестись к погашению задолженности. В противном случае банк начисляет на ваш долг денежный штраф.

Доступные предложения в сети

На сайте Banki.ru собраны актуальные банковские продукты. Здесь вы найдете достоверные сведения об условиях предоставления и оформления финансовых услуг на территории России. Мы каждый день проверяем и улучшаем наш портал, а раздел акций и спецпредложений станет лучшим помощником в поиске самого выгодного варианта. Banki.ru — крупнейший аналитический портал Рунета, чья аудитория превышает восемь миллионов уникальных пользователей.