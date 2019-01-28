Обслуживание карты Тип карты

Mastercard World Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back 3% за покупки на АЗС;

1% за прочие покупки

мин. 100 руб., макс. 10 000 руб. в месяц от 1 до 3% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 12 000 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3,9%, мин. 390 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3,9%, мин. 390 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3,9%, мин. 450 руб. (мин. 390 руб. в банкоматах банков группы UniCredit) Снятие наличных в ПВН других банков 3,9%, мин. 450 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 50% от установленного кредитного лимита (в сумме по основной и дополнительным кредитным картам) в месяц Дополнительная информация СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;

конвертация - по курсу банка, без комиссии;

неустойка на сумму просроченной задолженности - 20% годовых;

плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;

скидки при аренде автомобиля в России и за рубежом;

индивидуальное обслуживание: персональный менеджер, специальные зоны в отделениях банка, выделенная телефонная линия;

"пакет водителя" бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита от 300 000 до 1 200 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 20,9% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст для мужчин: от 21 до 60 лет

для женщин: от 21 до 55 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов минимальный доход: от 30 000 руб. - для Москвы и области; от 20 000 руб. - для регионов; возможно рассмотрение регулярного дополнительного дохода от работы по совместительству Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы наличие cash back;

бесплатные "Пакет водителя", консьерж-сервис и СМС-информирование;

индивидуальное обслуживание Особые ограничения ограничение по минимальной сумме дохода заемщика Дата актуализации 28.01.2019 12:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.